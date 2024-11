Couvert wint de Sustainability Award 2024: “Een bekroning voor onze inzet op duurzaamheid”

Couvert, de webshop van Bert Destoop uit Deerlijk waarbij consumenten een deel van een koe, een varken, een schaap of een lot kippen kunnen aankopen, is laureaat geworden van de Sustainability Award 2024.

“We waren uitgenodigd voor de BeCom Awards, de awardshow voor Belgische webshops. De prijzen worden niet zomaar uitgereikt. Ze zijn gebaseerd op de ervaringen en beoordelingen van klanten van de deelnemende webshops. Dit maakte het extra spannend, want we vertrokken zonder enig idee of we een award zouden winnen. De avond verliep vol verwachting. Veel bedrijven kwamen al aan bod en ontvingen hun prijzen in categorieën zoals ‘customer friendliness’, ‘logistics champion’ en meer.”

“We zaten al heel de avond vol spanning en hadden de hoop eigenlijk al wat opgegeven. Maar de spanning was het wachten waard. Toen de aankondiging voor de ‘Sustainability Award’ begon, verwachtten we niet dat onze naam zou vallen. Maar plots hoorden we het. En de winnaar is… Couvert! We waren verrast en trots dat we deze bijzondere award mochten ontvangen. Vooral omdat het een bekroning is van onze inzet op vlak van duurzaamheid.”

Waardering

“De award is een bevestiging voor ons harde werk van de voorbije jaren. Deze prijs motiveert ons nog meer om ons verhaal te delen. Sinds 2014 zetten we ons met passie in om lokale boeren te ondersteunen en brengen we de consument en producent dichter bij elkaar. Het winnen van deze ‘Sustainability Award’ laat zien dat onze aanpak wordt gewaardeerd en daar zijn we onze klanten ontzettend dankbaar voor.”

“We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren, want er is nog te vaak de reactie: ‘zo interessant, maar ik wist niet dat zoiets bestond!’ Dankzij de steun van onze klanten kunnen we blijven groeien en blijven streven naar een duurzamere toekomst. Laten we samen verder bouwen aan een wereld waarin duurzaamheid en kwaliteit voorop staan”, besluit Bert Destoop.