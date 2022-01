Corona houdt te veel leerkrachten thuis, middelbare school Sint-Joris uit Menen sluit de deuren

Ziek of niet? Symptomen of niet? Het coronavirus, met op kop de omicronvariant, zorgt voor een waar slagveld in het onderwijs. De middelbare school Sint-Joris uit Menen sluit daarom tot zeker 31 januari de deuren. “We ontbreken de nodige leerkrachten”, klinkt het bij de directie.

De combinatie van hoge besmettelijkheid en een strikt pakket aan maatregelen had er al voor gezorgd dat het voor de scholen erg moeilijk was geworden om alles draaiende te houden. In de wandelgangen klonk het dan ook al meer dan eens dat het wachten was op het eerste instituut dat de deuren zou gaan sluiten. In Menen viel die bedenkelijke eer aan het Sint-Joris, dat maandag besloot alle leerlingen te laten overschakelen op afstandsonderwijs.

“Door een combinatie van factoren hebben we deze drastische beslissing moeten nemen”, verklaarde de directie de sluiting. “Heel wat leerkrachten zijn afwezig maar ook een resem leerlingen zit thuis. Quarantaine of daadwerkelijk besmet, het was broodnodig om op de rem te gaan staan.”

700 leerlingen en 120 leerkrachten worden op die manier tijdelijk verplaatst naar hun eigen huis. Het lessenpakket zal hernemen, dan wel op een digitale manier. De beslissing is alvast geldig tot en met 31 januari, waarna de directie en het bestuur de situatie opnieuw zullen evalueren.