Coördinator Ten Bunderen met pensioen

Na een periode van 43 jaar bij BuBao Sint-Idesbald trok Dadizelenaar Bernard Tournicourt vorige week de deur van campus Ten Bunderen achter zich toe. “Ik heb heel wat gegeven van mezelf voor de organisatie, maar ook heel wat teruggekregen om nu te zijn wie ik ben.”

Dadizelenaar Bernard Tournicourt (65) begon zijn beroepscarrière bij de organisatie ‘De Luwte’ in Slypskapelle. Na een jaar schakelde hij over naar OC Sint-Idesbald op De Zilten in Roeselare. “Ik werkte er eerst als opvoeder en hoofdopvoeder. Later was ik er ook coördinator en als verbindende medewerker op de verschillende campussen.”

In 2004 ging Bernard aan de slag in de campus Ten Bunderen in Moorslede. “We mochten er het werk van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen verderzetten. Een fantastische werkplaats in een historisch gebouw.” Bernard werkte er de voorbije zeventien jaar als coördinator. “Dit gebeurde allemaal in een heel positieve personeelssfeer. Ik heb ook heel veel mooie herinneringen aan de gasten die we begeleid hebben binnen de zorg en het onderwijs. Ik heb heel wat gegeven van mezelf voor de organisatie, maar heb ook heel wat gekregen om nu te zijn wie ik ben.”

Na een mooie carrière en een leuk afscheidsfeestje kon Bernard vorige week met pensioen. “Ik wil graag terug intensief gaan sporten. Lopen, fietsen,.. Daarnaast wil ik meer tijd doorbrengen in mijn moestuin, maar me ook graag inzetten voor lokale bevolking. De mensen van Ten Bunderen mogen me ook altijd bellen om te helpen bij activiteiten. Als vrijwilliger steek ik graag een handje toe”, besluit Bernard.