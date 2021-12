Cool Electro Cycles neemt Fietsen Ampe in Torhout over

Cool Electro Cycles, dat sinds de prille start in 2015 al acht vestigingen telt, zet zijn steile opmars voort. De speciaalzaak in elektrische fietsen neemt nu ook Fietsen Ampe in Torhout over, de bekende familiehandel die sinds 1936 van vader op zoon bestaat. De uitbating van het fietsenhuis Ampe door Cool Electro Cycles start op 1 februari.

Als gevolg van de stadskernvernieuwing en de bijhorende werkzaamheden op de Torhoutse Markt zullen de twee fietsenwinkels in 2022 naast elkaar blijven bestaan: Ampe in de Hofstraat (vlakbij de Markt) en Cool op zijn huidige locatie in de Aartrijkestraat (vlakbij het rusthuis). Begin 2023 volgt dan de samensmelting en zal de Torhoutse vestiging van Cool Electro Cycles volledig naar de ruime panden van Fietsen Ampe verhuizen. Daar zullen op een oppervlakte van 900 vierkante meter de betere merken van elektrische fietsen aan de klanten aangeboden worden. “In 2022 zullen we dus eventjes negen in plaats van acht winkels tellen”, zeggen de broers Christophe en Nicolas Cool, die oorspronkelijk uit Torhout afkomstig zijn en hun succesvolle onderneming samen runnen.

Fietsen Ampe bestaat al 85 jaar van vader op zoon

Ludo Ampe (bijna 61), het vertrouwde gezicht van de fietsenwinkel op de hoek van de Hofstraat en de Markt, blijft na de overname nog een poosje aan boord. Zijn ervaren fietstechnici Jens en Niels zullen in Cool Electro Cycles blijven meedraaien. Vanaf februari 2022 zal Enzo Sterckx het samengesmolten filiaal aan de Markt leiden.

Fietsen Ampe bestaat sinds 1936 en is een gevestigde waarde in de hele regio. Ludo Ampe en zijn vrouw Patricia Bamps zijn als eigenaars en zaakvoerders de derde generatie en laatste opvolgers van de door Alfons Ampe opgerichte fietsenhandel. De tweede generatie, Maurice Ampe en zijn vrouw Gertrude Pollet, hebben de zaak verder uitgebouwd. Aangezien er geen opvolging is, hadden Ludo en Patricia, in samenwerking met het vastgoedkantoor Cornelis & Partners Rhodeland onder de begeleiding van Randy Remue, de zoektocht geopend naar een potentiële overnemer.

Snel werd duidelijk dat de jonge ondernemers Christophe en Nicolas Cool, met hun roots in Torhout, de geschikte kandidaat-overnemers waren. Nicolas is nog altijd voorzitter van de koepel Torhout Handelt. “Als kind ging we bij Maurice Ampe, de vader van Ludo, ons eerste fietsje kopen”, zegt hij. “Mijn eigen vader is zelfs nog klant bij pionier Alfons Ampe geweest, de grootvader van Ludo. We vinden het een hele eer om deze familiezaak te kunnen voortzetten.”

Ook aparte afdeling mountainbikes en racefietsen

Cool Electro Cycles werd in 2015 door Christophe en Nicolas Cool opgericht met aanvankelijk enkel winkels in Torhout en Blankenberge. Dankzij hun harde arbeid en grote ondernemingszin zijn de broers erin geslaagd om dat aantal op te drijven tot acht vestigingen, verspreid over de hele provincie. Hun leuze? Gezwind tegenwind!

“We zullen na de overname diverse merken van Fietsen Ampe blijven verkopen, waaronder Cannondale, Flyer, Moustache, Trek, BMC, Oxford en Van Nicholas”, verzekert Nicolas. “Uiteraard aangevuld met de merken die wij in assortiment hebben, zoals Kalkhoff, Norta, Raleigh, Haibike, Lapierre, Coleen, de e-bakfietsen van Carqon en als kers op de taart de highspeedfietsen van Stromer.”

“Een aparte afdeling van de winkel zal gespecialiseerd zijn in mountainbikes en racefietsen. Het opmeten en afstellen van die tweewielers zal in eigen huis gebeuren. Dat betekent een optimalisatie en servicetoename voor dit gamma. Uiteraard zullen de in het verleden aangekochte fietsen van bij zowel Fietsen Ampe als Cool Electro Cycles welkom blijven voor dienst na verkoop en garantie.”

