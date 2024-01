“Containers ombouwen tot opvang”: vzw Tussn(h)us vangt jongeren in heel moeilijke thuissituaties op

Ook de vzw Tussn(h)us kan dankzij de Koning Boudewijnstichting rekenen op een toelage van 25.000 euro. Dat geld wordt gebruikt om containers om te bouwen tot tijdelijke opvangplaatsen voor leerlingen in heel moeilijke thuissituaties.

De vzw Tussn(h)us is een initiatief van Nick Vandeput en Annemie Tyvaert. Samen hebben ze al meer dan 35 jaar ervaring als leerkracht op de teller in het Centrum Leren & Werken, onderdeel van het Vrij Technisch Instituut. Ze kwamen met een idee op de proppen om schoolgaande jongeren te helpen die in een moeilijke en complexe thuissituatie verkeren. Intussen stapte ook collega Leen Van Craesbeek mee in het project.

“Het is niet ongewoon dat sommige jongeren plotseling op straat komen te staan. Dat kan zijn door een problematische thuissituatie, bijvoorbeeld jongeren die door de ouders uit huis worden gezet. Zoals de actualiteit al aantoonde, zitten crisisopvangcentra vaak vol en de sociale diensten kunnen niet altijd snel genoeg reageren. Maar de eerste uren zijn wel bepalend: een jongere die op straat moet slapen of onderdak moet zoeken bij ‘slechte vrienden’, loopt meer risico op schooluitval, op de dool te geraken en in de criminaliteit terecht te komen. Dat moeten we absoluut voorkomen.” Op dat moment komen leerkrachten op de eerste lijn te staan, beseft Nick. Twee leerkrachten hebben al in een crisissituatie dakloze leerlingen bij hen thuis opgevangen om hen alsnog uit de nood te helpen.

Kleine woonunits

“We willen graag een meer structurele oplossing voorzien door drie zeecontainers om te bouwen tot tijdelijke crisisopvang, in afwachting van hulp van de sociale diensten. Leerlingen van het CLW en VTI zullen zelf de inrichtingswerken tot kleine woonunits uitvoeren, zoals elektriciteit, sanitair en verwarming. De eerste container verwachten we al in februari. Intussen zijn we naarstig op zoek naar een stuk grond om de containers te plaatsen”, aldus Nick en Annemie. Wie de vzw mee op weg kan helpen richting een locatie, mag contact opnemen via nick@tussnhus.be.

“Ons project stopt niet met tijdelijke containerwoningen, maar het loopt in samenwerking met stad Oostende, het CAW, het JAC, de internationale beweging A Way Home en vzw Back on Track. We helpen jongeren op weg met de juiste partners, afhankelijk van het soort probleem. Bijvoorbeeld het CAW kan helpen bij het begeleid zelfstandig wonen, het JAC bij thuisproblemen, enzovoort. Wij vormen met Tussn(h)us, zoals de naam het zegt, een tijdelijk tussenoplossing”, besluiten ze.