Confrérie van de Potterie is op zoek naar oude foto’s voor feestjaar

Voor de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie wordt 2026 een bijzonder druk feestjaar. Dat jaar bestaat het hospitaal immers 750 jaar en kreeg de confrérie 250 jaar geleden een pauselijke bul. In de voorbereiding tot dit alles is men nog op zoek naar fotomateriaal, in het bijzonder van de vroegere bewoners.

Hospitaele

“De oudste plaats in Brugge waar nog een zustercongregatie aanwezig is in een instelling die instaat voor de verzorging van bejaarden, is het woonzorgcentrum Centrum ter Potterie met de zusters augustinessen van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie”, vertelt Ludo Meulebrouck, medewerker aan het project. “Het oudste bekende document waarin de Potterie als hospitaele wordt vermeld, dateert van 1276”, aldus Dirk François, deken van de confrérie. “Het is nu een woonzorgcentrum, maar in de 19de eeuw werden er tyfus- en cholerapatiënten verzorgd. Daarnaast bestaat de Confrérie van de Potterie al met zekerheid 250 jaar, maar mogelijk is ze nog heel wat ouder.” Over de Potterie is tot op heden weinig gepubliceerd. De laatste publicatie, geschreven door pastoor Alfons Maertens, dateert van 1937! Dringend tijd dus voor een nieuwe publicatie. “Hiervoor zijn we op zoek naar foto’s en dan in het bijzonder naar afbeeldingen van het klooster, de zusters, de zalen van de bejaarden, het landhuis Ter Potterie in de Manitobalaan in Sint-Andries, enzovoort. We zijn ervan overtuigd dat in heel wat (Brugse) familiealbums nog dergelijke foto’s te vinden zijn”, aldus Ludo Meulebrouck. Wie dergelijke foto’s bezit, mag die sturen naar potterieboek@gmail.com.

Uitgave van boek

De confrérie wijst erop dat het enkel de bedoeling is om de foto’s te kopiëren en eventueel te gebruiken voor het boek. De originele foto’s worden sowieso terugbezorgd aan de eigenaar! In het kader de jubileumviering plant de confrérie behalve de uitgave van het boek nog andere activiteiten zoals een tentoonstelling, een concert… (CW)

Info: www.facebook.com/potteriebrugge en https://sites.google.com/site/olvpotterie/onze-lieve-vrouw-ter-potterie.