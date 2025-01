Concrete plannen voor gesubsidieerde nieuwbouw kunstacademie: “Is masterplan nog up-to-date?”

De Poperingse gemeenteraad, als inrichtende macht van de stedelijke kunstacademie, zet een volgende stap richting gesubsidieerde nieuwbouw van een academie op de Vroonhofsite. Dat gebeurt met de goedkeuring en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de DBFM-vennootschap Scholen van Vlaanderen.

De Kunstacademie van Poperinge heeft voorlopig nog haar hoofdvestiging in het voormalige Mariaziekenhuis langs de Oostlaan. “Of het masterplan ook effectief uitgevoerd wordt, zoals goedgekeurd in 2020, is onzeker. Een update van dat masterplan moet duidelijkheid brengen”, duidt schepen van Onderwijs Loes Vandromme.

Investeringsprogramma

“In uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht kondigde de Vlaamse Regering op 10 december 2021 het decreet voor een nieuw DBFM (design, build, finance & maintain)-investeringsprogramma af, zeg maar een nieuw kader voor publiek-private samenwerking in scholenbouw.”

Voor het eerst kon ook het deeltijds kunstonderwijs een dossier indienen, wat de stad Poperinge ook effectief deed in het voorjaar van 2022 conform het masterplan. “In dat plan is geen opsplitsing mogelijk tussen de bouw van een ondergrondse parking, podiumzaal en academie. De verwevenheid tussen die functies/gebouwen is immers te groot. Wat concreet betekent dat ook de niet-subsidiabele investeringen, zoals de bouw van de parking en de podiumzaal het best aan dezelfde groep bouwpartners (het consortium) gegund worden.”

(lees verder onder foto)

Schepen Loes Vandromme. © gf

Samenwerking

Op vrijdag 1 juli 2022 zegde de Vlaamse regering de subsidie toe. “Dit betekent dat de stad vanaf de terbeschikkingstelling van de academie een (jaarlijkse) bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) betaalt gedurende 30 jaar waarvan voor het gedeelte voor de kunstacademie Vlaanderen 71,5 procent subsidieert van de bouw en 90 procent van het onderhoud. Deze BBV dient betaald te worden vanaf de officiële opening van de nieuwbouw”, vult burgemeester Christof Dejaegher aan.

“Op woensdag 10 juli 2024 deelde toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts mee dat er een overeenkomst is tussen de Vlaamse overheid, het consortium Schoolkracht als private partner en School Invest als publieke partner voor de realisatie van het programma Scholen van Vlaanderen – Perceel 1 waar het Poperingse project deel van uitmaakt. Het consortium Schoolkracht omvat de private partners AG Real Estate, Epico2, Ethias en Rebel.” Elke inrichtende macht diende tegen 24 december 2024 al dan niet formeel in te stappen door de goedkeuring en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in functie van een constructieve samenwerking in de aanloop naar een DBFM-overeenkomst, te ondertekenen (eind 2027) in functie van de start van de effectieve bouwfase (2028-2030).

Nieuwe informatie

“Sinds de goedkeuring van het masterplan is er belangrijke nieuwe informatie. Recent is dit terrein gecatalogeerd als overstromingsgebied D (middelgrote kans op overstromingen). Tegelijk zijn de vereiste energienormen voor publieke gebouwen verstrengd. In de voorbije jaren zijn ook de prijzen van grondstoffen en de loonkosten enorm gestegen. Door die nieuwe gegevens wil de stad een onderzoek of de uitgangspunten van het masterplan nog up-to-date zijn”, aldus schepen Vandromme.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bedraagt de jaarlijkse BBV (vanaf 2030) voor het maximale scenario (academie + podiumzaal in DBFM) 1.019.076,12 euro. De stad betaalt nu alvast de eerste zekerheidsstelling voor dit maximale scenario. “Indien na onderhandelingen in de eerste helft van 2025 zou blijken dat dit scenario gedownsized wordt, worden uiteraard ook de BBV en de zekerheidsstellingen verlaagd. Indien enkel voor de bouw van een (gesubsidieerde) kunstacademie binnen deze DBFM-formule geopteerd wordt, bedraagt de raming van de BBV 301.406,84 euro.”