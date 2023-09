Compact Disk Dummies doen Desselgem daveren tijdens jubileumfeest Jakkedoe

Jeugdhuis Jakkedoe Desselgem vierde zijn jubileum in stijl met onder andere een optreden van Compact Disk Dummies. De broertjes Lennert en Janus Coorevits lieten OC Coorenaar op zijn grondvesten daveren.

Na Pukkelpop en Rock Werchter was 50 jaar Jakkedoe in Desselgem, de thuishaven van de Compact Disk Dummies, aan de beurt. De energie dat de broertjes Coorevits op het podium brachten is onevenaarbaar. De band is populairder dan ooit. “Ons optreden in Werchter en onze nieuwe single doen ons populariteit enkel maar toenemen”, vertelt Lennert. “Het is leuk te zien dat we een niveau hoger bezig zijn. We waren vandaag verrast dat heel de tent uitverkocht was voor ons. Desselgem wilde ons duidelijk zien (lacht). Dit is een grootse organisatie, dus over tien jaar willen we hier zeker terug staan. Dit heeft ons zo een fijne energie”, aldus Janus. (ELD)