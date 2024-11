Comedian Mohsin Abbas ambassadeur van De Katrol: “Ik wil iets terugdoen voor de maatschappij”

Mohsin Abbas is voortaan ambassadeur van De Katrol Oostende. “Als ik mijn bekendheid kan gebruiken om hen te helpen dan doe ik dat graag”, zegt de deelnemer aan De Slimste Mens. De Katrol kon hem strikken omdat ze al samenwerkten van toen hij nog niet zo bekend was.

Zorgen dat kwetsbare gezinnen met kinderen begeleiding krijgen van studenten uit een pedagogische of sociale opleiding. Dat is al 20 jaar de opvallende werking van De Katrol Oostende. “We werken nauw samen met de brugfiguren en de scholen zodat we die gezinnen snel kunnen helpen”, zegt coördinator Katrien Sabbe. In Oostende bereiken ze tussen de 200 en 300 gezinnen met enkele tientallen studenten die twee keer per week de families bezoeken. De aanpak werd intussen op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen overgenomen.

Ambassadeur

“We zijn bekend bij basisscholen maar niet zo bij het brede publiek. We hebben geen peter of ambassadeur niettegenstaande er wel nood aan is. We ontvangen veel giften of schenkingen maar de zoektocht naar middelen wordt steeds moeilijker. Daarom is naamsbekendheid belangrijk en daarbij kan een bekend persoon helpen”, zegt Katrien het. “We werkten in het verleden al samen met Mohsin en nu hij steeds bekender wordt konden we hem strikken voor dit ambassadeurschap.” Het resulteert al in een comedyavond van de Lions Club ten voordele van De Katrol op zondag 27 april.

Overtuigd

“Ik heb ooit op het kabinet van een schepen gewerkt en daar leerde ik De Katrol kennen als een warme organisatie die voor gezinnen het verschil kan maken door hen te ondersteunen. Sindsdien ben ik hen blijven volgen. Hun doel ligt me nauw aan het hart want ik heb zelf ook twee kindjes. Zelf kreeg ik ook kansen en heb die gegrepen met beide handen. Wat De Katrol doet is dus erg belangrijk. Ik heb dus niet getwijfeld over dit ambassadeurschap. Mijn naamsbekendheid door de Slimste Mens kan ik gebruiken voor comedy maar ook om iets goed te doen voor de maatschappij. Ik help hen met veel plezier”, zegt Mohsin Abbas.

Slimste Mens

Hij maakte meteen een post op zijn Instragampagina. Die ontplofte de voorbije dagen door zijn deelname aan De Slimste Mens. Hij blikt tevreden terug op zijn passages in de tv-quiz. “Toen ze me uitnodigden was dat al een bevestiging dat ik goed bezig was. Zonder manager of boekingskantoor kreeg ik van hen een duwtje in de rug. En dat wil ik ook geven aan De Katrol. Mijn deelname aan de quiz was een ervaring om nooit te vergeten. Het was voor mij belangrijk om er van te genieten. Dat deed ik al tijdens de opnames enkele weken geleden en nu nog want mensen spreken me aan op straat en geven positieve commentaar.”