Club Acanthus in Harelbeke mag uitgebaat blijven: “Alles in orde voor nieuwe vergunning”

Club Acanthus, de bekendste parenclub van de Benelux is al bijna 30 jaar een fenomeen in Hulste bij Harelbeke. De afgelopen jaren waren er wat klachten en problemen rond geluidsoverlast en auto’s, die langs de weg parkeren. “De uitbater heeft de aanvraag nu volledig en correct uitgewerkt en daarom hebben we besloten om de exploitatievergunning te verlengen”, zegt David Vandekerckhove, schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid (Groen).

Anderhalf jaar geleden werd de verlening van de vergunning voor club Acanthus in Harelbeke geweigerd. “De aanvraag was onvolledig. De eigenaar kon niet aantonen dat de pijnpunten werden aangepakt. Er was zeker meer uitleg en kadering nodig en die heeft de eigenaar nu gegeven. Daarom hebben we de vergunning opnieuw verleend”, zegt schepen David Vandekerckhove.

“De uitbater heeft een overeenkomst met de zaak naast hem dat de klanten ‘s avonds die parking mogen gebruiken”

In het verleden waren er problemen met Acanthus door een gebrek aan parkeerplaatsen. “Daardoor parkeerden er ‘s avonds of in het weekend heel wat auto’s langs de N50 of soms zelfs in de woonomgeving achter de zaak. De uitbater heeft nu een onderlinge overeenkomst gesloten met de zaak naast hen om hun parking te gebruiken. Want die zaak is ‘s avonds toch gesloten. Het probleem is nog niet volledig van de baan, maar er is al een pak minder overlast daardoor.”

Bezwaar buurtbewoners

Bij de aanvraag om de vergunning te verlengen, konden buurtbewoners ook bezwaren indienen. “Er werden twee bezwaren ingediend van buurtbewoners, die ‘s nachts geluidsoverlast ondervinden van de club”, gaat Vandekerckhove verder. “We hebben de nodige metingen uitgevoerd en de geluidsnormen werden daarbij niet overschreden. Er waren inderdaad problemen in het verleden, maar de eigenaars hebben veel inspanningen gedaan om dat aan te pakken. Ik hoop dat ze zich daar strikt aan houden en ook bijvoorbeeld in de warmere zomerperiodes wanneer er meer kans is op geluidsoverlast daaraan denken.”

“Ik houd ermee rekening dat dit verhaal mogelijks nog niet ten einde is en er beroep kan ingediend worden”

De buurtbewoners, die bezwaar hadden ingediend, kunnen nog beroep aantekenen tegen de vergunning. “Ik houd ermee rekening dat dit verhaal mogelijks nog niet ten einde is. In dat geval komt de zaak voor bij de deputatie van West-Vlaanderen en zullen zij beslissen of de vergunning kan verleend worden. Voor ons was de aanvraag voldoende duidelijk en compleet dat het schepencollege de exploitatievergunning opnieuw kon goedkeuren.”