Clotilde viert haar honderdste verjaardag in de Wezehoeve: “Ik ben omringd door lieve mensen, ze zorgen hier goed voor mij”

In de Wezehoeve in Emelgem vierde Clotilde Vanhulle haar 100ste verjaardag. Namens de stad bracht schepen Ann Van Essche de officiële felicitaties over.

Clotilde zag 100 jaar geleden het levenslicht op de Abele als oudste dochter van Prosper Vanhulle, beter bekend als ‘Prossen’, een garagist. Tien jaar na Clotilde werd haar broer Julien geboren. Ondanks het grote leeftijdsverschil konden beiden altijd heel goed met elkaar opschieten. Nog altijd spreekt Clotilde heel lovend over haar jeugd. “We zijn niets te kort gekomen”, zegt ze. Na de oorlog reed Prosper met autobussen over en weer naar Frankrijk om de mensen die daar werkten, te voeren en terug te halen. Tijdens het weekend werden de banken uit de bus gehaald en deed die dienst als mobilhome. Dan trok het gezin naar de kust, als eerste in de buurt reden ze alle verschillende badsteden af, de meeste mensen hadden toen zelfs geen auto.

Thuisgevoel

Clotilde trouwde met Albert Delaere uit Ardooie. Ze kregen een dochter Erna, die jammer genoeg veel te vroeg gestorven is. Er is ook één kleinzoon, Pascal. De eeuwelinge werkte haar hele leven in de ‘Tallon Form’, een schoenfabriekje in de Nederweg. Ze kreeg hetzelfde loon als haar mannelijke collega’s, omdat ze zo tevreden over haar waren, en dit in een tijd dat de lonen tussen man en vrouw mijlenver uiteen lagen. Clotilde en Albert woonden hun hele leven in de Stuivenbergstraat tot ze noodgedwongen moesten verhuizen naar ‘t Pandje. Ze voelt er zich echt thuis. “Ik ben omringd door allemaal lieve mensen, ze zorgen hier goed voor mij”, verzekert ze. “Wie klaagt zou gestraft moeten worden.” Ook de familie is het erover eens en dankte, vooraleer er geklonken werd op de 100-jarige, nog eens de mensen van ’t Pandje.