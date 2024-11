Claudine en Annick helpen daklozen in Project Straatverpleging: “Mensen bereiken, vertrouwen opbouwen”

Maak kennis met Claudine Scheldeman (47) en Annick Vantroyen (53). Al twee jaar schuimt dit tweekoppig team van Project Straatverpleging de Oostendse opvanghuizen af om mensen die het moeilijk hebben de nodige medische zorg te geven die ze verdienen. Via een nieuwe podcast willen ze nu ook het project in de kijker zetten en meer hulpverleners bereiken.

Sinds de start van Project Straatverpleging in januari 2022 hebben de straatverplegers al heel wat dak- en thuislozen geholpen door hun toegang te bieden tot essentiële medische zorg en psychologische ondersteuning. Dit initiatief is een samenwerking tussen Covias, zeven organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. In Vlaanderen zijn er al meerdere projecten rond straatverpleging, maar de focus op psychische problemen zoals in Oostende is nieuw.

Annick en Claudine, twee straatverpleegkundigen met een psychiatrisch verpleegkundige achtergrond, werken in de stad om de kloof tussen dak- en thuislozen en reguliere zorg te overbruggen. “Oostende scoort hoog wanneer het over dakloosheid gaat. We zien dat het Oostends stadsbestuur al heel wat gedaan heeft om dat aan te pakken in de stad, maar het aantal daklozen stijgt sterk. Niet enkel in Oostende, maar op nationaal niveau”, klinkt het.

tonnen ervaring

Annick en Claudine stonden vier jaar geleden aan het roer van Project Straatverpleging. “Ik ben veertien jaar werkzaam geweest binnen het team van Coaching en Oriëntatie van Covias. Daarnaast ben ik ook zelfstandig thuisverpleegster geweest én heb ik twintig jaar in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus van Beernem gewerkt. Ja, ik heb al veel gezien en meegemaakt. Mijn werk- en levenservaring zijn een grote meerwaarde in mijn job als straatverpleegkundige”, zegt Annick.

Claudine was aan het werk als referentieverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en werkte voorheen bij Fedasil. Op vraag van Covias en het Wit-Gele Kruis besloot Claudine zich aan te sluiten bij Project Straatverpleging en ook deel uit te maken van het team Coaching en Oriëntatie. “We merkten dat als wij geen medische hulp toedienden aan dak- en thuislozen, dat niemand het deed in Oostende”, vertelt Claudine. “Er is altijd iemand van ons aanwezig in de nachtopvang. Dak- en thuislozen kunnen op voorhand inbellen om een plaatsje te reserveren. Ze blijven er dan tot 8 uur de volgende dag. Zeker bij mensen die dakloos zijn, is het belangrijk dat ze een bekend gezicht zien. Wanneer het vertrouwen er is, beginnen mensen te vertellen.”

Het doel van Project Straatverpleging is vooral mensen eerste hulp verlenen, maar ook kijken of deze mensen kampen met psychiatrische problemen. Annick en Claudine kunnen hen vervolgens doorverwijzen naar andere diensten in Oostende. Project Straatverpleging wist dit jaar zo’n 204 daklozen te bereiken. Dankzij hun steun en die van enkele middenveldorganisaties, zijn 44 personen gedeeltelijk in herstel en 18 personen hebben opnieuw een dak boven hun hoofd.

verwerking

“Ik vind het heel mooi wanneer we mensen kunnen bereiken en vertrouwen kunnen opbouwen. In onze nieuwe podcast heb ik gesproken met een man die we ondertussen goed kennen, maar liever anoniem wil blijven. Hij heeft nu opnieuw een woning. Daar hij psychologische ondersteuning nodig heeft, blijven wij aanwezig in zijn leven. De ervaring van dakloos zijn, draag je lang met je mee en moet verwerkt worden. Wij helpen daarbij.”

Voorlopig verdelen Claudine en Annick 19 uur per week voor het Project Straatverpleging. “We zijn vragende partij om meer uren en collega’s te krijgen en echt de straat in te strekken, zodat we vindplaatsgericht kunnen werken. Ons project staat nog in haar kinderschoenen. We hebben veel bereikt, maar hebben echt meer middelen en financiering nodig om onze job te kunnen beoefenen”, zegt het duo.

Om het vierjarig bestaan van Project Straatverpleging te vieren, lanceerde Covias onlangs een nieuwe podcast getiteld Iedereen kan dak- en thuisloos worden! De podcastreeks biedt een unieke inkijk in de wereld van dak- en thuisloosheid. Annick en Claudine, straathoekwerkers, opbouwwerkers, medewerkers van AZ Damiaan, communityhealthworkers en het CAW nemen deel aan de podcastreeks. Uiteraard komen mensen met ervaring op straat ook aan het woord. Samen verkennen ze de uitdagingen, maar ook de hoop en veerkracht die deze mensen tonen in hun zoektocht naar een betere toekomst. Het is niet alleen een verhaal van strijd, maar ook van herstel.

vriendelijk woord

“Het thema van de eerste aflevering was dakloosheid. De volgende is er een met straathoekwerkers in Oostende. We willen vooral dak- en thuisloosheid zichtbaar en bespreekbaar maken. In het dagelijkse leven zeggen we vaak goeiedag tegen anderen, maar niet tegen daklozen. Terwijl zij zo verlangen naar een vriendelijk woord”, zegt Claudine. “Het is utopisch van ons om te denken dat we ooit in een Oostende zonder daklozen zullen wonen. Met onze podcast willen we in de eerste plaats meer zorg- en hulpverleners bereiken. Hopelijk wordt er in de toekomst ook meer aandacht besteed aan hoe men moet omgaan met dak- en thuislozen in opleidingen.” (Zana Bulteel)