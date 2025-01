Circuit Zwaanhof sluit eind dit jaar de deuren: eigenaars vragen geen nieuwe vergunning aan

Na meer dan dertig jaar motorcrossplezier, sluit circuit Zwaanhof in Komen eind dit jaar de deuren. Via een post op hun sociale media lieten de eigenaars weten dat ze na 2025 geen nieuwe vergunning meer aanvragen. Hiermee komt een einde aan een bijzonder verhaal en meteen ook aan motorsport in de faciliteitengemeente.

Een circuit met naam en faam en een reputatie die tot ver buiten de landsgrenzen reikte. Zwaanhof stond meer dan drie decennia gelijk aan het epicentrum voor motorcrossers uit de brede regio. Zowat alle grote namen passeerden er ooit wel de revue en wekelijks trokken honderden liefhebbers van motorsporten naar het circuit. Een succesverhaal dus, al wordt dat verhaal eind dit jaar afgesloten. Via een post op hun sociale media laat de familie Descamps weten dat ze geen vernieuwing van hun vergunning meer aanvragen. “We moeten rekening houden met een veranderende wereld en vooral almaar strenger wordende ecologische normen”, viel er te lezen. “We hebben ook te maken gekregen met enkele dramatische gebeurtenissen de afgelopen jaren, wat onze beslissing mee heeft helpen bepalen.”

Met die dramatische gebeurtenissen werd verwezen naar de dodelijke ongevallen van 2022 en 2024. Beide ongevallen vormden een zwarte plek op de incidentloze geschiedenis van de site, twee gebeurtenissen die enorm doorwogen op de eigenaars.

Brasserie blijft open

De trainingen gaan dit jaar nog steeds door, maar op 31 december 2025 worden de poorten voor een laatste keer gesloten. De brasserie op het terrein blijft echter open. Hiermee komt ook een einde aan het verhaal van Komen-Waasten in de wereld van de motorsport. De kleine gemeente beschikt niet alleen over een motorcrossterrein, maar had in het verleden ook een van de enige speedwaycircuits in België op het grondgebied. Dat moest in 2022 reeds de deuren sluiten, nadat er een negatief advies werd gegeven bij een nieuwe vergunningsaanvraag. Ook dat circuit genoot een internationale reputatie, met maandelijks vele duizenden autoliefhebbers die naar Komen-Waasten afzakten.