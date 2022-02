Cindy is getrouwd met zichzelf: “Zelfliefde is de sleutel tot een gelukkig leven”

Cindy Vandenhouweele (44) is al jaren spiritueel in de weer en had het niet altijd in haar leven zoals ze het wenste te hebben. Nadat ze door een moeilijke periode ging, besloot ze vorig jaar, op 21 februari, in het huwelijksbootje te stappen met… zichzelf. Ze maakte het nieuws deze week pas bekend via Facebook. Voor velen was het even schrikken. Cindy twijfelde aanvankelijk of ze haar stap de wereld zou insturen, maar haar de drang om anderen te helpen sterkte haar besluit.

“Zij die mij kennen zullen dit begrijpen. Aan de anderen wil ik zeggen: ik heb dit voor mezelf gedaan. Vandaag ben ik exact één jaar met mezelf getrouwd. Waarom? Omdat ik altijd de verkeerde mannen aantrok en onbewust stukken van mezelf weggaf. Ik ben gaan beseffen dat zelfliefde de sleutel is tot een gelukkig leven. Ik zie mezelf graag en heb mezelf lief”, zo maakte Cindy Vandenhouweele eerder deze week haar huwelijk bekend via de sociale media. Haar bericht werd meteen overladen met positieve commentaren. Intussen kreeg ze ook al veel vragen naar het hoe, het waarom en de mogelijkheden. “In 2020 ging ik door een moeilijke periode. Ik heb toen veel gelezen en nagedacht”, vertelt ze. “In die periode hoorde ik ook over iemand uit Brussel die met zichzelf was getrouwd.”

Voor mij was dit huwelijk de apotheose van mijn herstel na die moeilijke periode

Boekje

“Naar aanleiding daarvan schafte ik het boekje ‘Gelukkig huwelijk met jezelf’ aan. Een van de beste aankopen die ik ook heb gedaan. Uit dat boekje leerde ik dat je aan jezelf moet werken en jezelf geen verwijten moet maken. Ik leerde hoe ik gelukkig kon worden en hoe ik mezelf graag kon leren zien. Ik heb dan besloten om met mezelf te trouwen. Dat betekent echter niet dat ik niet opensta voor een huwelijk met een man.”

De ceremonie vond plaats in intieme kring in een versierde huiskamer, in aanwezigheid van haar kinderen en twee getuigen, één voor haar en één voor haar spiegelbeeld. De spiegel was dan ook een belangrijk onderdeel van de ceremonie. “Ik was gehuld in een huwelijkskleedje en had een bruidsboeket”, geeft Cindy mee. “De familie kon online meevolgen en er werden zelfs foto’s genomen voor mijn trouwalbum. De ceremonie begon met As I began to love myself en de bruidskus gebeurde via de spiegel. Achteraf ben ik naar familie getrokken om gourmet uit te delen. De openingsdans vond plaats op het liedje I love myself the way I am.”

De kinderen van Cindy vinden het een formidabele zaak om hun moeder opnieuw gelukkig te zien. Cindy zelf zou het zo opnieuw doen. “Ik raad het iedereen aan, want voor mij was dit huwelijk de apotheose van mijn herstel na die moeilijke periode”, besluit ze. Wie haar wil contacteren, kan dat via cindyvandenhouweele@hotmail.com.