Cindy Croubels en vrijwilligers verzorgen dieren in Hoeve Vercamer in Lendelede: “Het is een soort zen-therapie”

Een 10-tal vrijwilligers zorgt dagelijks voor dieren in een nieuwe stal met grasveld op de site Hoeve Vercamer. Cindy Croubels was daar ooit mee begonnen toen ‘Buurt Initiatieven Kuurne’ (BIK) daar nog de ‘baas’ was maar er niets realiseerde. “Ik ben op die toen verlaten hoeve in de zomer van 2017 stiekem en illegaal voor enkele kippen in de oude schuur beginnen zorgen”, zegt Cindy.

Cindy (42) uit de Tarwelaan 5 is de echtgenote van Tom De Voldere en de moeder van Niel (19) en Arno (16). “Ik ben van opleiding verzorgende maar help mee in de keuken van de Sint-Jozefskliniek in Izegem”, zegt Cindy. “Tom werkt bij de firma Six in Izegem.”

Naast haar werk heeft Cindy een grote passie voor dieren. “Thuis heb ik twee katten ‘Bibi’ en ‘Cuty’ – en als het aan mij lag zouden er hier bij ons thuis nog heel wat meer dieren mogen zijn, maar ik denk niet dat mijn man dat zo graag zou hebben, ook al houdt hij evenveel van dieren als ikzelf.”

Verlaten oude schuur

Cindy begon haar avontuur zeven jaar geleden, toen Buurt Initiatieven Kuurne via de gemeente Lendelede Hoeve Vercamer in erfpacht nam om er een socio-economisch initiatief uit te werken. “Maar er gebeurde daar helemaal niets en de oude hoeve stond er volledig verlaten bij.”

“Waarom zou ik in die oude schuur niet enkele dieren kunnen onderbrengen en verzorgen, vroeg ik me af. Zonder het aan iemand te vragen ben ik – met nog iemand wiens naam ik nu niet wil verklappen – er binnengegaan, heb de oude schuur waar allerlei materiaal instond geledigd en opgekuist en er drie kippen in ondergebracht.”

“Kippen die ikzelf kweekte uit drie eieren die ik uitbroedde in een broedmachine die ik zelf gekocht had. Beetje per beetje kwamen er dieren bij. De gemeente zal zich toen wel afgevraagd hebben met wat ik in godsnaam bezig was. Een ‘illegaal’ initiatief dat wel de scholen niet ontgaan was. Leerkrachten uit de Lendeleedse scholen kwam hier af en toe eens met de kinderen uit hun klas een kijkje nemen. En dat maakte me uiteraard gelukkig en ook gesteund.”

Een nieuwe stal

In 2018 kon de gemeente Lendelede niet langer aanzien dat er van een sociaal economisch initiatief door BIK nog niets in huis gekomen was. “Ze besloten dan maar zelf iets te doen met de hoeve en dat is ondertussen ook gebeurd. Wij – de vrijwillige dierenverzorgers – kregen een gloednieuwe stal met grasplein. En we hebben een overeenkomst met de gemeente over welke en hoeveel dieren we hier mogen verzorgen en aan wat we ons moeten aan houden.”

“Er zitten nu op het domein geiten, konijnen, pauwen, cavia’s, kippen, eenden, een duif en enkele katten. Die dieren komen vaak van mensen die het zelf niet meer zien zitten voor hun dier te zorgen en dan een goede opvang bij ons zoeken. Op Facebook noemen we ons nu ‘Diertjes op de Hoeve Vercamer’ en daar kunnen geïnteresseerden altijd terecht als ze met ons willen meewerken. Vroeger noemden we ons plekje op de Hoeve Vercamer ‘Het Beestige Bos’.”

Puur genieten

Dag in dag uit die dieren verzorgen vraagt toch een goede organisatie. “’s Morgens komen enkele gepensioneerde vrijwilligers – de hoofdverzorgers noem ik ze de dieren verzorgen: zorgen dat er eten en water is, eieren rapen, de stal proper houden…. In de loop van de dag komen dan weer andere vrijwilligers hier een kijkje nemen en helpen. Mijn man en ik zijn hier ook vaak bezig met de dieren. Ik toch enkele keren in de week en bijna altijd de hele zaterdagvoormiddag. Dat is geen last voor mij. Als ik hier ben denk ik even niet aan de was en de strijk en de karweitjes thuis. Ik geniet hier volop van de rust en de dieren. Het is voor mij een soort zen-therapie.”

Vrijwilligers

“De gemeente betaalt de helft van de kosten voor de aankoop van dierenvoeding, ik betaal de andere helft omdat het mijn dieren zijn. En ik vind dat oké. Ik ben zot van dieren en misschien is het wel leuker voor mij dat ik ze niet thuis moet houden en verzorgen. Het is geen hobby, maar een passie die me nooit loslaat. En ik heb heel veel respect voor mijn vrijwilligers die ook allemaal heel graag dieren zien en dat volledig onbaatzuchtig doen. En die mogen ook wel een keer vernoemd worden: Tine, Sabine, Laure, Daan, Katrien, Charlot, Laura, Angel, Eowyn, Jack, Maité, Marie-Elise, Renske en Kathlijne.”

(IB)