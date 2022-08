Christus viel van beschermde kerk in Stuivekenskerke en ligt er al meer dan een maand in brokken uiteen

In Stuivekenskerke, een polderdorpje van een goeie honderd inwoners, viel Christus met kruis en al van de beschermde kerktoren. En hij bleef daar liggen. Vier weken al.

“Het houten kruis met een beeld van Christus, dat aan de zijkant van de kerktoren hing, is afgevallen. Wellicht door verrotting van het hout”, meent Martin Obin, schepen van kerkfabrieken voor de stad Diksmuide (CD&V), waartoe Stuivekenskerke behoort. “In de toekomst moet dit hersteld worden.”

Intussen zijn we een maand verder. “Dat het kruis en beeld er zo lang bleven liggen, heeft te maken met de verlofperiode, waardoor we amper contact konden opnemen met het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. We zijn het als overheid verplicht om het agentschap correct in te lichten, want de kerk is aangeduid als beschermd monument en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Stuivekenskerke. Het agentschap moet minstens mee beslissen over een mogelijk herstel of de eventuele creatie van een nieuw beeld. Een ander beeld op de kopt tikken om hier op te hangen, lijkt me geen optie. We moeten dit Christusbeeld in ere herstellen, want het is iets typisch voor de kerk van Stuivekenskerke. We moeten enkel nog uitzoeken wie wat betaald en wie dat beeld zal herstellen of nieuw maken. Misschien komen we in aanmerking voor Vlaamse subsidies. Het verlof is intussen achter de rug en we verwachten iemand van het agentschap heel snel ter plaatse.”

Er is niet alleen schade aan het beeld, het kruis en het afdak dat erboven hing, maar ook aan de wagen van de bazin van In de Vicogne, het café aan de overkant van de kerk. Het voertuig stond geparkeerd naast het beeld en raakte onder meer beschadigd aan het dak.

Verantwoordelijkheid

“De auto? Die is te herstellen, maar ik het nog geen zicht op hoeveel het zal kosten”, zegt de cafébazin, die liever niet met naam genoemd wordt. De vraag rijst wie verantwoordelijk is: de stad of de kerkfabriek? “De stad moet het regelen, de buitenkant van de kerk is hun verantwoordelijkheid”, klinkt het bij de kerkfabriek. “De oorzaak? Wie kan dat zeggen? De vele trillingen van passerende zware landbouwvoertuigen, de extreme droogte, de ouderdom… Wij hebben het hier alvast nog nooit meegemaakt.”

“Alle materialen, die aan het kerkgebouwen hangen zijn de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek”, stelt schepen Obin dan weer. “Maar de eigendomsstructuur van kerken zit soms raar in elkaar. In dit geval is de toren eigendom van de stad en de rest van de kerkfabriek. En het kruisbeeld hangt aan de zijkant van de toren… We moeten nog bekijken hoe dat precies in elkaar zit en hoe we het zullen oplossen. Het is wel zo, dat één overkoepelend verzekeringsorgaan aangesteld is voor alle kerken en alle eigendommen van de stad. De kerkfabriek en de stad hebben dus dezelfde verzekeraar, die wel al ter plaatste gekomen is. Er is bestek opgemaakt voor het schadegeval aan de wagen van de cafébazin. Gelukkig gaat het slechts om louter materiële schade. En ook de auto kan ‘in ere’ hersteld worden.” (TP)