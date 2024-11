Christel (60) en Stef (55) zijn één van de 61 pleeggezinnen in Waregem: “Pleegkindje houdt ons jong”

Van 8 tot en met 17 november is het de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze week wordt het bijzondere engagement van pleeggezinnen in de kijker gezet. Stef Bossier en Christel Tratsaert maken deel uit van de 61 pleegouders in Waregem. “We voeden haar op als ons eigen kindje.”

Het leven van Stef (55) en Christel (60) kreeg in mei 2021 een nieuwe, positieve wending. Christel doet haar verhaal. “Toen de ouders van ons prinsesje (5) uit elkaar gingen, was na twee maanden duidelijk dat er een andere oplossing moest komen toen het kind voltijds bij de mama verbleef. Het was midden in de coronaperiode, wat het er niet eenvoudiger op maakte. Wij waren met onze mobilhome in Spanje, wat een terugkeer moeilijk maakte. Ons prinsesje kwam bij onze dochter terecht, waar ze in veilige handen was. Nadat pleegzorg ingeschakeld werd kwam er een regeling waardoor ze afwisselend bij onze dochter en ons verbleef.”

Nieuwe wending

“Normaal zouden we naar Spanje emigreren, maar in mei 2021 werd ons prinsesje voltijds bij ons geplaatst”, gaat Stef verder. “Dit gaf ons leven een nieuwe wending. Ze houdt ons jong (lacht).”

Het meisje gaat naar school op een boogscheut van hun woonplaats. “Daar is ze heel goed opgevangen. Zelf zijn we een samengesteld gezin waaruit zeven kinderen en dertien kleinkinderen voortkwamen. Ons prinsesje voeden we nu ook op als ons eigen kindje. Zij ziet ons ook heel graag”, klinkt het met fonkelende oogjes. “Ze legde een medische weg af die eveneens een positieve wending kreeg met de juiste zorg. Het enige wat wij haar niet kunnen geven is haar eigen papa en mama.”

“Onze pleegdochter is voor ons een godsgeschenk”

“Pleegouders worden stond al een tijdje op onze bucketlist”, zegt Christel. “Nu is dit letterlijk en figuurlijk in onze schoot geworpen. We worden hierin heel goed ondersteund door Pleegzorg, op elk moment van de dag. We zijn bijzonder blij dat we deze organisatie leerden kennen. Ons prinsesje is dol op de speeltuin, zwemmen en ze leert nu ook fietsen. Ze is heel leergierig en is gek op dieren. Ze doet kleuterdans en is lid van een jeugdbeweging. Ze is een heel sociaal en goedlachs kind dat net als wij graag reist. Voor ons is dit een godsgeschenk.”

Pannenkoeken

Er zijn pleeggezinnen die voltijds zorgen voor een kind, anderen bieden enkele weekends per maand en tijdens vakanties opvang, zodat de ouder(s) even op adem kunnen komen. Nog andere gezinnen kiezen voor crisisopvang. Er zijn gezinnen die voor één kind zorgen en gezinnen die broertjes en zusjes samen een thuis bieden. Andere pleegzorgers creëren dan weer een warme thuis voor een volwassene met een beperking en/of psychiatrische problematiek. Het is wel duidelijk: elk pleeggezin heeft zo zijn eigen unieke familierecept. Geen betere manier om dit in de kijker te zetten dan met… pannenkoeken.

“Aan de hand van zogeheten pannenkoekenverhalen wil Pleegzorg Vlaanderen een inkijk geven in wat pleegzorg is en uiteraard een oproep doen aan wie zich nog kandidaat wil stellen om pleeggezin te worden”, luidt het bij de organisatie. “Minder reden tot feest zijn namelijk de 1.000 kinderen en volwassenen die nog op een plekje in een pleeggezin wachten. Tijdens de Week van de Pleegzorg worden er daarom ook digitale en live infosessies georganiseerd om wie meer wil weten over pleegzorg te informeren. Inschrijven kan via www.pleegzorg.be. En als je geluk hebt, zijn er ook… pannenkoeken!”

Netwerkevent

Tijdens de Week van de Pleegzorg nodigt de stad alle Waregemse pleeggezinnen uit voor een gezellige gezinsbijeenkomst. Bij een hapje en drankje kunnen ze in een ontspannen sfeer ervaringen uitwisselen. Voor de kinderen wordt er animatie voorzien.

Wist je dat Waregem een erkende pleegzorgstad is? Er zijn in Waregem maar liefst 61 pleeggezinnen, die anderen een warme thuis bieden. Er wachten echter nog 1.000 kinderen en volwassenen op een plekje in een pleeggezin.