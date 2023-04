Chris Marain (Open VLD) vraagt maatregelen om de leegstand in het Zilverpand in Brugge terug te dringen

Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond laakte raadslid Chris Marain (Open VLD) de leegstand in winkelcentrum ‘t Zilverpand. Hij vroeg het stadsbestuur om horecazaken te lokken om dit binnenplein opnieuw tot leven te wekken.

“Post corona aanschouwen we met leden ogen de desolate indruk van het Zilverpand”, zuchtte Chris Marain (Open VLD). “Bijzonder weinig winkels zijn er nog actief zijn, anderen zijn gestopt of verhuisd wegens te weinig weinig passage. Het is belangrijk om zowel horeca als commerciële ondernemers terug de weg te laten vinden naar dit winkelcentrum.”

Horeca

“Dit ooit bloeiende handelscentrum met gezellig binnenplein, dat een potentieel heeft voor aangename terrassen, dienen we te revitaliseren. Er zijn al enkele mooie horecazaken actief, welke acties kan stad de Stad ondernemen om meer horeca en lokale handelaars aan te trekken?”

”Het lijkt mij zinvoller om geïnteresseerde horeca ondernemers richting Zilverpand te begeleiden, dan nieuwe cafés en restaurants toe te laten in de nabije winkelstraten, waar meer dient ingezet te worden op betalbare en kwaliteitsvolle lokale handel. Welke concrete maatregelen heeft het stadsbestuur om de verdere commerciële leegstand in het stadscentrum terug te dringen?”

Leegstand

Schepen voor lokale economie Pablo Annys (Vooruit) gaf toe dat de leegstand van handelszaken lichtjes stijgt in Brugge: “Een Frans pensioenfonds beheert Zilverpand, maar stelt zich niet erg flexibel op. Er zijn plannen van consultants om het Zilverpand verder te ontwikkelen, maar ze komen niet tot uitvoering.”

“Er is in Brugge een beleidsvisie die geen extra horeca toelaat in de hoofdwinkelas, in het Zilverpand kan het wel. Maar het is voor horecazaken wellicht een dure zaak om een septische put te plaatsen op een site met een ondergrondse parking.”