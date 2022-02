Chirojongeren volgen vrijwilligers Luc en Monique op bij bloedinzameling

Dinsdag vond in de zaal Barthel in Rekkem een bloedinzameling plaats. Het was ook het moment om afscheid te nemen van de vrijwilligers Luc (Lucas) Bekaert en zijn echtgenote Monique De Latter, vrijwilligers die al meerdere jaren instonden voor de goede gang van zaken bij de bloedinzamelingen. Het zijn de jongeren van Chiro Pendoender die hun taak nu zullen overnemen.

“Ik ben 78 en vond het tijd rijp om er een punt achter te zetten, meer gaat er achter het verhaal niet schuil”, kregen we van Luc te horen. Zijn eega Monique De Latter vult aan: “Het is blijkbaar al van in september 2013 dat we hier alles regelden tijdens de driemaandelijkse inzamelingen. Al bijna tien jaar en zoals mijn man het aanhaalde, de leeftijd is daar om de fakkel over te geven. Toen dat eens toevallig ter sprake kwam, kwamen mijn kleindochters Lies en Laura Denys, die lid zijn van de Chiro, met het idee op de proppen dat eens voor te leggen aan de Chiro-leiding en dat viel blijkbaar in goede aarde en we zijn er hen dankbaar voor.”

“Onze taak bestond erin het klaarzetten en opruimen van de zaal, nieuwe donoren ontvangen en hen wegwijs maken in de te volgen procedure. Bij wachttijden het opzetten en bemannen van het nummeringssysteem. Wij stonden ook in de bar en deelden de waterflesjes voor de donatie. We verzorgden ook de catering van de donoren en iets kleins om te eten. Ook het halen van de drank, het vullen van de frigo’s en het serveren behoorde tot onze taken. Toch moet het mij van het hart dat het vroeger veel gezelliger was, nu moeten we de uitgetekende richtlijnen volgen opgelegd door het ministerie en dat neemt veel weg van de sfeer. Een voorbeeld. Chips op tafel zetten en aanbieden aan de donors mag niet meer; men moet reserveren en zo zijn er veel regeltjes die het minder leuk maken maar dat heeft dan weer niets te maken met het feit dat we ons vrijwilligerswerk stopzetten.”

Zelf geen donors

“Het begon bij de werking van het C.C. De Steiger, daar leerden we Hilaire Joye, toen voorzitter van het Rode Kruis, en zijn vrienden kennen. Hilaire zei zo eens langs zijn neus weg dat wij wel zouden dienen voor dat werk in Rekkem en zo kwamen we er in terecht en neen, wij zijn geen van beiden donors.”

De aanwezige Chiroleiders wisten via Chafik Adahchour te melden dat zij vanuit de Chiro een beurtrol zullen inlassen. “Nu ben ik hier samen met Amely Gonce en Mirthe Kesteloot bezig, maar ook Margaux Leenknecht, Lander Vandersteene, Zenn Saelkens en Fay Vanen Nest zullen in de toekomst deze taken op zich nemen.”

Ingeborg Van Zandweghe, PR-verantwoordelijke bij het Rode Kruis, voegde er nog aan toe. “Wij zijn nog altijd op zoek naar mensen die willen helpen op de bloedinzamelingen en dit zowel in Menen als in Lauwe. We hebben ook steeds nieuwe bloedgevers nodig, maar zeker nieuw bloed in de afdelingen zijn meer dan welkom. Eveneens zullen we binnenkort op zoek moeten naar een nieuwe vrijwilliger voor de taak van Afdelingsverantwoordelijke bloed en plasma geven.”

Bij interesse kan contact opgenomen worden via info@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be. (WO)