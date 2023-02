Chiro Pimpernel trakteert opnieuw met 10 gratis vaten op Bar Canard

Chiro Pimpernel slaat opnieuw haar tenten op in Westvleteren. Op zaterdag 4 maart organiseren ze voor de 13de keer hun jaarlijkse fuif Bar Canard geven ze opnieuw 10 gratis vaten weg.

“Bar Canard vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 maart vanaf 21 uur. De tent bevindt zich op de baan tussen West- en Oostvleteren. Er is zoals altijd fantastische muziek voorzien, daarnaast ook onze tien gratis vaten en er zijn ook frituurhapjes te verkrijgen”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel.

Ambiance

“De tien gratis vaten zijn er gekomen als stunt tijdens onze eerste editie om te kunnen concurreren met een fuif uit Elverdinge. Hierdoor kwamen de fuifgangers eerst bij ons indrinken, maar daarna gingen ze toch naar Elverdinge. Naarmate de tijd vorderde, gingen de mensen steeds later weg en nu blijven velen zelfs de hele avond. Ook zijn de tien gratis vaten de ideale manier om heel vroeg veel volk te lokken. Op deze manier is er al heel vroeg ambiance en niet pas vanaf middernacht, wat op vele fuiven het geval is. Onze vaten zijn normale vaten, zeker niet aangelengd met water, wat toch door velen beweerd wordt.”