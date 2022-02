Chiro Pimpernel is terug met Bar Canard én 10 gratis vaten

Er kan weer gefeest worden en dat heeft Chiro Pimpernel in Westvleteren begrepen. Op zaterdag 5 maart kunnen ze eindelijk hun jaarlijkse tentfuif ‘Bar Canard’ organiseren . “Ook dit jaar geven we 10 gratis vaten weg en zorgen we voor een spetterende avond voor de fuifgangers uit omstreken.”

Chiro Pimpernel in Westvleteren heeft een bewogen periode achter de rug. “Ons Chirohartje bloedde, want in het begin van de coronaperiode was het simpel: Chiro mocht niet meer doorgaan. We zijn snel opgestart met online activiteiten voor de oudsten. Van zodra de versoepelingen het toelieten, hebben we onze werking onmiddellijk terug opgestart weliswaar met nodige maatregelen. Ondertussen zijn we al met verschillende afdelingen weer op weekend geweest en gaan de zondagmiddagen weer door zoals gewoonlijk. Met het organiseren van Bar Canard valt voor ons alles terug op zijn plooi, gelukkig”, klinkt het bij leidsters Jolien Vervaeke en Sarah Castryck.

10 gratis vaten

De versoepelingen komen perfect op tijd voor Pimpernel, want Bar Canard is voor de Chiro een belangrijk evenement om de spaarpot te spijzen. “Achter de schermen waren wij volop bezig met het organiseren van Bar Canard, ook al wisten we nog niet of het mocht doorgaan, wij bleven hoopvol. De onzekerheid was voor velen van de leidingsploeg wel lastig, moest Bar Canard niet mogen doorgaan, hadden we wel al gebrainstormd over mogelijke alternatieven. Zo verkochten we vorig jaar kalenders. Toen we eindelijk groen licht kregen, is alles in een stroomversnelling gegaan voor ons. De laatste voorbereidingen zijn nog steeds aan de gang, ook reclame maken op andere fuiven is nu prioritair. Wij verlangen alvast naar volgende week!”

Er zal gefeest worden op Bar Canard en daar zullen de 10 gratis vaten waarschijnlijk wel bij helpen. “Het is jaren geleden begonnen als publiciteitsstunt om ons te onderscheiden van andere fuiven, maar is ondertussen is het ons vast ‘handelsmerk’ geworden. Zeg je Bar Canard, dan zeg je 10 gratis vaten”, lachen Jolien en Sarah. “Wijzelf vinden het jammer dat fuiven altijd zo laat beginnen en kiezen er daarom voor om de 10 vaten vroeg te laten starten zodat we er om 21 uur direct kunnen invliegen. Alle fuifgangers die op dat moment aan de bar een pintje komen vragen, moet niet betalen. Allemaal winnaars dus.”

Flyer

Op zaterdag 5 maart gooit Chiro Pimpernel hun Bar Canard tent open vanaf 21 uur. “Wij zeggen altijd dat Bar Canard doorgaat in een ‘tent te Westvleterendorp’, omdat we geen exact adres hebben van de weide. De tent kan je vinden tegenover de firma Lamaire langs de Westvleterenstraat. Wat mogen de mensen verwachten? Waar moeten we beginnen? Bar canard is voor velen het feestje van het jaar. Naast onze 10 gratis vaten bieden we een avond vol sfeer, goede muziek van lokale dj’s, de kans om nog eens volledig los te gaan en dit alles in onze feesttent te Westvleteren.” Aan de deur kost een ticket 7 euro. Wie met flyer aan de deur staat, krijgt een euro korting en betaalt nog 6 euro. Kaarten in voorverkoop zijn er niet.