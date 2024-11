Cheque voor vzw Pulmonale Hypertensie

In café Het Nieuw Gemeentehuis in Assebroek werd een cheque van 3.000 euro overhandigd aan Wendy Van Steenkiste, de voorzitster van de vzw Pulmonale Hypertensie (abnormale hoge bloeddruk in de longvaten die zorgt voor een overbelasting van het hart). Het was Marjolein Henderycks, zelf PH-patiënte die een indoorbarbecue organiseerde om de nodige middelen in te zamelen voor de vzw. Er waren 102 inschrijvingen en daarnaast waren er nog wat donaties om aan het ronde bedrag te komen. Alles werd in goede banen geleid door Caroline van café Het Nieuw Gemeentehuis. (SR/foto SR)