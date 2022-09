Chelsea Proost in finale van Miss Grace Benelux 2022

Zes maanden lang is Chelsea Proost al in de weer met de verkiezing van Miss Grace Benelux 2022 en nu zaterdag 17 september is de avond van de waarheid, want dan is ze een van de 14 overgebleven finalisten die strijden voor het fel begeerde kroontje.

“Ik kijk er echt naar uit”, zegt de 21-jarige Middelkerkse. “Ik heb tal van radio-interviews en fotoshoots kunnen doen en ik heb er ook heel wat dansrepetities opzitten. Ik heb het allemaal met hart en ziel gedaan en uiteraard hoop ik dat ik een mooi resultaat kan behalen in zaal Den Egger in Scherpenheuvel, want daar vindt de finale plaats.” In het Middelkerkse straatbeeld zijn heel wat foto’s van de jonge misskandidate te zien en zij kan rekenen op de steun van heel wat sympathisanten. “Ik heb mooie momenten beleefd met de andere meisjes en vooral het bootcampweekend was er eentje om nooit meer te vergeten. We waren er niet als tegenstrevers van elkaar maar echt wel als vriendinnen. Ik zal uiteraard blij zijn als ik in de top 3 eindig, maar het is een mooi avontuur geweest en ik zal in geen enkel geval teleurgesteld zijn. Ik zou het zo opnieuw doen”, besluit Chelsea.