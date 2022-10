Chef-koks blikken tevreden terug op Nieuwpoortse Food Front

De vier chef-koks van het Nieuwpoortse Food Front dat dit jaar op 22 en 23 oktober plaatsvond zijn tevreden. Het culinaire sprookjesevenement vond onder het thema Fairytale Forest plaats in een luxetent in het Mauritspark.

In onze Noordzee zwemmen een vijftigtal vissoorten die de jonge chefs perfect in hun hedendaagse keuken kunnen verwerken. Naast de grijze garnaal is met de lijn gevangen zeebaars een van de specialiteiten van de Nieuwpoortse vismijn. Tijdens Food Front kon je proeven van allerlei viscreaties met deze producten van de chefs Nikolaï Bruynsteen (La Muse), Wibo Lemmens (De Wasserette), Antoine Rabaut (Feu D’Or) en Mattias Maertens (Mbistro).

Kimberly Sabbe van restaurant La Muse evalueert: “Voor de eerste keer dat we er een tweedaagse happening van gemaakt hebben, zijn we heel tevreden. Zaterdag was volledig uitverkocht en ook zondag was er een grote opkomst. We kregen veel lovende commentaren over het eten, het concept en de acrobatie errond. We kunnen alleen maar tevreden zijn.”

Het evenement vond plaats in een luxetent in het Mauritspark. Om de kosten te drukken werden een aantal zaken op elkaar afgestemd. Vrijdagavond was er het personeelsfeest van de stad Nieuwpoort, tijdens het weekend was er Food Front en maandag werden de feestelijkheden afgesloten met de Avond van de Nieuwpoortse Ondernemers. (PG/foto IV)