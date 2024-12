Chauffeurs Mobitwin worden getrakteerd op een etentje

De chauffeurs van Mobitwin Moorslede, de plaatselijke Minder Mobielen Centrale, werden door de gemeente uitgenodigd voor een etentje. Het initiatief, waarbij minder mobiele mensen via het Sociaal Huis kunnen rekenen op een chauffeur, wint ondertussen aan populariteit. In 2023 reden de chauffeurs maar liefst 1.233 ritten, goed voor 33.122 kilometer in totaal.

“Het voorbije jaar telde Mobitwin 232 leden, waarvan 45 koppels. Onze chauffeurs worden vooral ingeschakeld voor vervoer naar het ziekenhuis, maar onze leden vragen hen ook om hen te voeren naar een winkel om boodschappen te doen of naar bijvoorbeeld een activiteit van een seniorenvereniging”, aldus Els D’Hooghe, die vanuit het Sociaal Huis het initiatief in goede banen leidt en de vrijwillige chauffeurs polst of ze al dan niet beschikbaar zijn.

De gemeenteraad heeft recent het lidgeld aangepast. Leden van Mobitwin betalen voortaan 18 euro per persoon. Een koppelt telt 27 euro per jaar neer. Per verreden kilometer betaalt men ook nog 40 cent.

Dankbaar

“Maar je merkt vooral de dankbaarheid bij de mensen”, aldus chauffeur Rik Knockaert uit Dadizele. “Dagelijks rij ik soms wel drie keer uit. Ik kijk gewoon wanneer het past, maar meestal is dat wel het geval. Tijdens de rit wordt er veel gebabbeld. Je merkt dat de gebruikers van dit initiatief er wel deugd van hebben.” Rik is één van de drie Dadizeelse chauffeurs die verbonden zijn aan Mobitwin. “Vooral in die gemeente zijn we nog op zoek naar extra krachten, al mogen er natuurlijk ook mensen bijkomen in Moorslede en Slypskapelle. We zijn altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs”, zegt Els.

In 2023 reden Danny Beernaert, Willy Callens, Monique Delesalle, Marc Denorme, Willy Ide, Rik Knockaert, Marc Lefevere, Marc Sioen, Willy Vanderhaeghe en Gilbert Vinckier voor Mobitwin. “Onlangs moesten we spijtig genoeg afscheid nemen van Erna Vanmoerkerke. Zij reed al enkele jaren niet meer, maar stond mee aan de wieg van de Minder Mobielen Centrale in onze gemeente. Het is erg jammer dat ze recent is gestorven. We zijn haar erg dankbaar voor hetgeen ze voor dit initiatief betekend heeft”, besluit Els.