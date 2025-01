Charity Night van Club Brugge brengt 455.280 euro op voor maatschappelijke projecten

In het BMCC in Brugge verzamelden donderdagavond 700 Club Business Members voor de vierde editie van de Charity Night, powered by Allianz. Tijdens de avond werd er een recordbedrag van maar liefst 455.280 euro opgehaald. Na Kom Op Tegen Kanker, Special Olympics Belgium en Make-A-Wish-Belgium stond Club Brugge Foundation deze keer in de spotlight tijdens de gala-avond. Club Brugge Foundation zet onder andere in op maatschappelijke projecten op het gebied van sport, inclusie, gezondheid en educatie.

De avond werd op gang getrapt na een warm welkom van presentatrice Sofie Lemaire en voorzitter Bart Verhaeghe. Daan, onder andere bekend van ‘Victory’ en ‘Exes’, zorgde samen met drummer Michael Schack voor de muzikale omkadering. Elke tafel, die werd verkocht ten voordele van Club Brugge Foundation, werd aangevuld met een A-kern speler, een oud-speler of één van de coaches van Blauw-Zwart.

Veilingmeester

Er gingen heel wat unieke items onder de hamer van veilingmeester Leo Van der Elst. Zo leverde onder andere een reis als VIP naar Manchester City – Club Brugge maar liefst 20.500 euro op en zorgde de pronostiek van de Penalty Charity Cup voor maar liefst 5.265 euro extra. De winnaar van die pronostiek ging naar huis met een getekend shirt van Ruud Vormer. Ook de stille veiling, met onder andere enkele spelersitems, bracht een mooi bedrag van 11.924 euro op.

Na de 155.885 euro van de eerste editie en de 300.000 euro van vorig jaar, werd het record verbroken. Het eindbedrag van 405.280 werd verhoogd door voorzitter Bart Verhaeghe. Zo brengt de editie van 2024 maar liefst 455.280 euro op. Een geweldige som ten voordele van Club Brugge Foundation, Club Brugge bedankt aan alle aanwezige partners.