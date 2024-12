Cesar en Jacqueline trouwden de dag voor Kerstmis 1964

Cesar Van De Velde (80) en Jacqueline Famaey (78) gaven elkaar op 24 december 1964 jet jawoord. Dat betekent dat het koppel hun diamanten bruiloft mag vieren op de dag voor Kerstmis.

Cesar en Jacqueline werden voor de gelegenheid ontvangen op het stadhuis door de burgemeester en de bevoegde schepen. Ze stappen in het huwelijksbootje op de dag voor Kerstmis, meteen twee feesten in een keer moet het koppel gedacht hebben. Het diamanten paar kreeg een dochter en ondertussen hebben ze ook al een kleindochter. Er is zelfs een achterkleindochter en dat maakt een viergeslacht. Cesar en Jacqueline wonen samen in de Vredestraat.