Centrum De Panne anderhalf uur zonder stroom

Het centrum van De Panne, het gedeelte vanaf de Dumontwijk tot aan de zeedijk, werd woensdagnamiddag getroffen door een aanzienlijke stroomonderbreking van bijna anderhalf uur. Oorzaak was volgens netbeheerder Fluvius een spontaan defect in een middenspanningskabel.

Bewoners, handelaars en bedrijven in het centrum zullen het ongetwijfeld hebben gemerkt. Tussen 13.25 en 14.45 uur kwam er geen stroom uit de stopcontacten. “De stroomuitval was geen gevolg van kabelbreuk door graafwerken of een ander incident. Het moet te wijten zijn aan een spontaan ondergronds kabeldefect. Aangezien het om een middenspanningskabel gaat, werden heel wat gezinnen getroffen. Het gaat om zo’n 500 aansluitingen”, zegt woordvoerder David Callens van netbeheerder Fluvius.

Het defect moet nog gelokaliseerd worden met speciale apparatuur. “Maar intussen is er omgeschakeld. Het elektriciteitsnet is namelijk opgebouwd in lussen, zodat we via een omweg stroom tot bij de klanten kunnen brengen”, aldus David Callens. (BB)