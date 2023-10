CAW Zuid-West-Vlaanderen organiseert ‘Shotten for life’: minivoetbaltornooi voor het goede doel

Deze namiddag organiseerde CAW Zuid-West-Vlaanderen de vierde editie van het evenement ‘Shotten For Life’ in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Tijdens het minivoetbaltornooi namen verschillende sociale organisaties het tegen elkaar op met als doel geld inzamelen voor het project ‘Younited Belgium’.

‘Younited Belgium’ is een project dat voetbal- en wielerploegen opricht voor mensen met een kwetsbaarheid met betrekking tot armoede, geestelijke gezondheid, welzijn, migratie of verslaving. “Sport is een geweldige ontspannende bezigheid, maar ook een krachtig sociaal instrument”, zegt Klaas Devos (42), inloopmedewerker en coach van Younited. “Shotten For Life is een leuk en sportief evenement waarbij sociaal engagement en sportiviteit hand in hand gaan. Daarnaast is het een ideaal netwerkmoment tussen sociale partners en begeleiders.”

“We hebben weinig werkingsmiddelen. Met de inkomsten van dit evenement betalen we de verplaatsing naar toernooien en organiseren we een teambuildingweekend”

In totaal namen er 16 teams deel aan het minivoetbaltornooi, dubbel zoveel als de eerste editie. Elk team bestaat uit spelers van een sociale organisatie die zich inzetten voor maatschappelijke kwetsbare mensen. Voor 100 euro schrijf je één ploeg in, voor 150 euro twee en voor 200 euro neem je deel met drie ploegen. “De opbrengst gaat rechtstreeks naar KVK Younited. We hebben weinig werkingsmiddelen. Met de inkomsten van dit evenement betalen we de verplaatsing naar toernooien en organiseren we een teambuildingweekend. Dit jaar ging die door in Recreatiedomein Donk Oudenaarde”, zegt Klaas. Wie niet wou voetballen, was eveneens welkom om te supporteren en de honger en de dorst te stillen aan de bar.

De deelnemende organisaties waren Groep Ubuntu, Mentor VZW, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie, Konekti, OCMW Kortrijk, VZW Delta, De Korf, Younited Waregem, De Patio, De Korbeel, Logo Leieland, VZW Oranjehuis, VZW Aura en CAW Zuid-West-Vlaanderen. De Patio won de wisselbeker na een spannende finale tegen OCMW Kortrijk.