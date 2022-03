CAW Zuid-West-Vlaanderen helpt jongeren aan beter mentaal welzijn: “We willen gepaste hulp voorzien”

CAW Zuid-West-Vlaanderen slaat de handen in elkaar met gemeenten Deerlijk, Kuurne, Wevelgem en Harelbeke om het mentaal welzijn van jongeren te versterken. “Jongeren hebben nood aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en vertrouwenspersonen.”

Jongeren en jongvolwassenen uit de kleinere steden en gemeenten vinden moeilijk de weg tot het hulpverleningsaanbod. CAW Zuid-West-Vlaanderen, dat zich inzet voor het algemeen welzijn, slaat daarom de handen in elkaar met de gemeenten Deerlijk, Kuurne, Wevelgem en Harelbeke om het mentaal welzijn van jongeren te versterken via het Project Mentaal Welzijn. “We willen voor iedere jongere uit de regio gepaste hulp voorzien, hen aan het woord laten en ze als expert inzetten om samen te zoeken welke hulp op maat er moet zijn en welke acties we kunnen doen”, zegt Jens Rossel van het CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Samen met jongeren uit de gemeentes Deerlijk, Kuurne, Wevelgem en Harelbeke gaan we aan de slag om een aanbod door en voor jongeren te ontwikkelen.” Om zicht te krijgen op de noden en vragen van de jongeren werd een gesprek gevoerd. Er werd aan de hand van een enquête, een spel en bezoeken aan verschillende scholen en jeugdhuizen in dialoog gegaan met jongeren.

Luisteren

Uit de bevraging van een 600-tal jongeren blijkt onder meer dat de jeugd zich het meest zorgen maakt over ‘met zichzelf in de knoop liggen’ (40%) en ‘eenzaamheid’ (34 %).

“Ze willen elkaar weer ontmoeten, helpen en er zijn voor elkaar, maar weten niet altijd goed hoe. We willen hen daarbij helpen”, zegt Jens Rossel. Een opvallend cijfer is dat 20% van de bevraagde jongeren aangeeft donkere gedachten te hebben of zo iemand kennen. “Jongeren hebben nood aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en vertrouwenspersonen”, vertelt Jolyne Demets van CAW.

In samenwerking met de lokale jeugdwerkers werd, naast het verspreiden van de enquête, ook in dialoog gegaan met jongeren om te horen wat leeft bij hen. Om in te spelen op deze noden wordt de regionale chat van het CAW uitgebreid: via de chat kunnen berichten gestuurd worden naar een hulpverlener. Ook wordt er in samenwerking met radio Quindo een podcast gemaakt.

“We maken een podcast met jongeren rond de thema’s die ze belangrijk vinden. We hopen dat jongeren luisteren en zo meer inzicht krijgen over hun eigen situatie”, aldus Jolyne. Verder zijn er maandelijks babbelbars rond een specifiek thema en wordt een aanbod uitgewerkt waarbij jongeren opgeleid worden om leeftijdsgenoten te helpen.