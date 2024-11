CAW vraagt meer aandacht voor intrafamiliaal geweld en komt daarvoor naar Kortrijk

Van 25 tot en met 29 november trekken geëngageerde CAW-hulpverleners de straat op met pleisterdoosjes die symbool staan voor de hulpverlening die ze aan gezinnen kunnen bieden. Vrijdag 29 november vind je de hulpverleners van 9 tot 12 uur in het stadhuis van Kortrijk. “We willen extra aandacht vestigen op geweld binnen gezinnen”, zegt beleidsmedewerker Marlies Descan.

In de week van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (25 november) wil CAW Zuid-West-Vlaanderen meer aandacht vragen voor intrafamiliaal geweld. “Geweld naar ouders, kinderen, partners … vindt vaak plaats achter gesloten deuren. Waar we meteen denken aan blauwe plekken, hoeft geweld niet altijd fysiek te zijn. Intrafamiliaal geweld kan ook in de vorm van psychisch of verbaal geweld voorkomen. Als CAW Zuid-West-Vlaanderen vinden we het belangrijk om het gevoelig thema blijvend onder de aandacht te brengen, want onbespreekbaar maakt onzichtbaar”, aldus Marlies Descan.

“Het gevoelig thema blijvend onder de aandacht te brengen, want onbespreekbaar maakt onzichtbaar” – Marlies Descan

Wil je graag meer informatie over geweld binnen gezinnen en de hulpverlening vanuit CAW-Zuid-West-Vlaanderen? Spreek dan zeker een CAW-hulpverlener aan tijdens de actie op vrijdagvoormiddag 29 november in het stadhuis. Je kan ook steeds een afspraak maken via de website www.caw.be/geweldig-graag.

CAW versterkt welzijn

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zet zich in voor het algemeen welzijn en verleent hulp aan iedereen met een vraag of probleem. Bij het CAW staat de zorg voor mensen in een kwetsbare situatie centraal.

“Hierbij streven we ernaar mensen terug verbinding te laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Dit streven naar een warme solidaire samenleving kunnen we enkel in samenwerking met anderen en met voldoende middelen realiseren. We zijn allemaal een meerwaarde voor elkaar. CAW verbindt”, besluit Marlies.