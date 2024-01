Casino Knokke voor derde keer uitgeroepen tot ‘Beste Casino van België’

Op de World Casino Awards werd het Grand Casino Knokke voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste casino van België. Het casino vertoeft daarmee in goed gezelschap, want ook het MGM Grand in Las Vegas en het Casino de Monte Carlo deelden in de prijzen.

Dit jaar valt de erkenning als Beste Casino van België samen met de recente goedkeuring van de ambitieuze renovatieplannen van het casino door het gemeentebestuur van Knokke-Heist, waarbij de speelzalen zelf ondergronds komen en vooral de achterzijde van het casino een nieuwe aanblik krijgt.

“Deze prijs motiveert ons om de komende jaren verder te gaan op de ingeslagen weg van innovatie in samenwerking met het gemeentebestuur”, stelt casinodirecteur Thomas Van Cromphout. “De award toont ook aan dat we ons kunnen meten met de meest tot de verbeelding sprekende speelhallen, zoals het MGM Grand in Las Vegas, het casino de Monte Carlo en het Marina Bay Sands in Singapore. We willen in het casino dus spel en ervaringen aanbieden van wereldniveau, zoals dat hoort in een gemeente als Knokke-Heist.”

Grandeur

Waarom het Grand Casino Knokke, uitgebaat door Napoleon Games, dan precies deze erkenning krijgt, willen we weten van de casinodirecteur. “Omdat ons publiek, dat houdt van luxe en genieten, wordt ondergedompeld in de grandeur van de sfeervolle setting en het vriendelijke personeel”, klinkt het.

“Gloednieuwe poker- en roulettetafels met de beste croupiers van het land wisselen moeiteloos met de fantasierijke spelen van de slotmachines, terwijl de gasten in restaurant Mascotte kan proeven van hoogstaande gerechten. Het casino staat op die manier garant voor een allround exclusieve, stijlvolle en zinnenprikkelende ervaring.”

Renovatie en uitbreiding

Het casino in Knokke zag in 1930 het levenslicht en werd gebouwd naar een ontwerp van architect Léon Stynen. Het werd jarenlang gekenmerkt door een unieke grandeur, maar ondanks heel wat ingrepen de voorbije jaren blijkt het bouw niet langer aangepast aan de tijd. “Na de renovatie en uitbreiding zal het Grand Casino Knokke in volle glorie herrijzen en een trekpleister worden waar zowel toeristen als de lokale bewoners kunnen samenkomen en genieten”, geeft Thomas Van Cromphout nog mee.