Carl De Donder en Statiewijk maken zich op voor feestvierdaagse: “Laatste kermis als voorzitter”

De Statiewijk viert het komende weekend voor de 112de keer kermis in Deerlijk. Het wordt een gevarieerde vierdaagse zoals die ook steevast plaatsvond in het precoronatijdperk. Voor Carl De Donder wordt het zijn laatste kermis als voorzitter.

De gemeentelijke kermismolen draait op volle toeren. Na de geslaagde activiteiten in het centrum is het van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober de beurt aan de Statiewijk om de feestvlaggen te hijsen. Het feestcomité van de Statiewijk heeft weer een gevarieerd programma in elkaar gebokst met voor elk wat wils. “Het bestuur werd de jongste jaren uitgebreid met enkele jonge dynamische krachten”, verduidelijkt voorzitter Carl De Donder. “Het is tijd om een stapje opzij te zetten. Ik heb vele jaren de kar getrokken. Ik ben er van overtuigd dat er wel iemand klaar zal staan om de fakkel over te nemen zodat deze mooie kermis blijft bestaan.”

“Behalve onze kermis staan er het hele jaar door allerlei activiteiten op stapel: kaarting, paasontbijt, barbecue, sinterklaasfeest… Door de coronaperikelen werden het de jongste twee jaar ‘afgeslankte’ kermissen: een ultralightversie in 2020 en een lightversie in 2021 want toen stond er geen vedettenparade op het programma. Dit jaar trekken we nog eens alle registers open.”

Alle feestelijkheden van de 112de Statiekermis vinden dit jaar plaats weer plaats in en om het recyclagebedrijf Casier Recycling, dat als gelegenheidsfeestzaal wordt aangekleed. De festiviteiten starten op vrijdag 30 september met de vierde uitgave van het Oktoberfest. “Er zijn passende bierpotten voorzien en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Klingerbergerkapelle van de fanfare Sint-Cecilia, Alpen Fever, Johny Turbo Alive Band en DJ Thönder”, gaat Carl De Donder verder. “De toegang, inclusief een met een halve liter bier gevulde bierpot, bedraagt 5 euro in voorverkoop, 10 euro de avond zelf. Wie verkleed is, krijgt er nog een braadworst bovenop.”

“Zaterdag 1 oktober wordt de jongste generatie om 14.30 uur verwacht voor de kindershow met Magic Yvo. Na de Berenworp is het vanaf 19 uur tijd voor onze vedettenparade. Wijlen Ignace Crombé die altijd een enorme steunpilaar was voor onze kermis, heeft nog alles voorbereid. Ambiance is zonder meer verzekerd met deze rist vedetten: Lindsay, Michael Lanzo, John Terra, Filip D’haeze, Yves Segers, Sergio en De Romeo’s. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Pieterjan Corselis.”

Bierloop

Op zondag 2 oktober is er om 10 uur een wandelconcert, opgeluisterd door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Ook de vendeliersgroep De Korepeeties is van de partij. Na het aperitiefconcert en het eetfestijn maken we ons om 13.30 uur op voor de 24ste uitgave van de Statieloop. De jeugd zet het eerst op een lopen, de jogging over 6 km start om 15.15 uur, de prestatieloop over 10 km om 15.45 uur. Tussendoor is er onze tweede Statiebierloop. Zo wordt de ‘bierkoning’ van de Statiewijk gekozen. Willy en Walters Wondere Wereldorkest zorgt ondertussen voor de nodige animatie.”

“Maandagnamiddag 3 oktober is er in het Blue Woods Hotel een koffietafel voor de wijkbewoners. De Zingende Ober zorgt daarbij voor de passende muzikale noot. In brasserie De Statie sluiten we om 19.30 uur af met ‘De sterkste Filou van Deerlijk’.”