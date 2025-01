Carine Montaine onderneemt reis vol liefde naar Kenia: “We maken een groot verschil”

Carine Montaine uit Koksijde maakt zich klaar voor haar tiende reis naar Kebene Family in Ukunda (Kenia), een project dat wees- en straatkinderen opvangt. Elk jaar keert zij er als vrijwilligster terug om de kinderen te ondersteunen en te omringen met liefde en zorg. Ze zal er drie weken ter plaatse zijn. Carine vertrekt op vrijdag 10 januari en komt op vrijdag 31 januari terug.

Kebene Family is een project dat wees- en straatkinderen opvangt in Ukunda, nabij Mombasa aan de zuidkust van Kenia. Zestien jaar terug is het project er gestart met de opvang van vijf kinderen, ondertussen is het al uitgegroeid tot een warme thuis voor 160 kinderen en waar meer dan 30 lokale mensen tewerkgesteld worden. Kinderen van alle leeftijden krijgen een veilige haven, maar ook tienermoeders (meestal zwanger door prostitutie, na verkrachting…) en hun toekomstige ukjes krijgen een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en waar ze ondersteuning vinden.

“Wij, vrijwilligers helpen tijdens het dagelijkse leven en leren de kinderen hun potentieel te ontdekken. Deze interactie is cruciaal. Het laat de kinderen zien dat er mensen zijn die om hen geven en in hen geloven. In de loop der jaren heb ik kunnen ervaren hoe liefde en aandacht een groot verschil kunnen maken in hun leven”, vertelt Carine Montaine.

De kracht van de liefde

“Wat deze reizen zo bijzonder maakt, is de onvoorwaardelijke liefde die ik ervaar van de gemeenschap en de kinderen. Mijn terugkeer wordt telkens warm onthaald en laat me ervaren hoe belangrijk het is om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: hun geluk en welzijn. De liefde die ik ontvang van de kinderen versterkt mijn vastberadenheid om te blijven bijdragen aan hun leven. Het is mijn hoop dat er meer mensen de kracht van de liefde en ondersteuning ontdekken en hun steentje kunnen bijdragen aan een betere, eerlijkere en liefdevollere wereld voor de volgende generaties”, aldus Carine.

Carine in Ukunda Kenia bij Kebene Family met een kindje uit de home. (gf)

Kebene Family zal het project de komende jaren voort uitwerken zodat de uitstroommogelijkheden voor de jongvolwassenen vergroten. Voor de landbouw (moestuin en boerderij) en de workshops (het naaiatelier) is het doel om over een tiental jaar zo goed als onafhankelijk te zijn van sponsors. Zo zal het naaiatelier als praktijkschool voor de oudste meisjes in het project gaan dienen en zal tevens zorgen voor werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Kebene Family geeft hen ook toegang tot onderwijs en biedt educatieve programma’s aan. Dit onderwijs creëert kansen voor de toekomst en biedt hen de middelen om hun dromen waar te maken. Door deze kinderen nu te ondersteunen, wordt geïnvesteerd in een betere toekomst. “Samen zijn we sterk en worden we alsmaar sterker. Laat ons samen bouwen aan een mooiere wereld”, besluit Carine. (JT)

Wil je een steentje bijdragen? Meter of peter worden? Info: www.kebenefamily.be Kebene Belgie: BE78 7795 9305 3586. Vragen? Neem contact op met Carine Montaine via carine.montaine@gmail.com of 0476 40 46 32.