Carine en Guido schenken 2.000 euro aan Sinterklaasproject via Summer pop-up:“Er bestaan nog mensen met het hart op de juiste plaats”

Carine Delapierre omringde haar met gelijkgestemde zielen en organiseerde voor de derde keer een Summer Pop-up in de Corbielaan. Deze keer om iets te doen voor de gemeente Anzegem. Zogezegd, zogedaan en donderdag 23 november overhandigde haar team een rond bedrag van 2.000 euro aan de schepen van Armoede en Gelijke Kansen Davy Demets (Inzet). “Om het Sinterklaasproject van het Sociaal Huis te sponsoren”, aldus Carine Delapierre (61).

Het was naar aanleiding van een pop-up waar Carine Delapierre een dikke drie jaar geleden een handje ging helpen, dat het zaadje was geplant. Ze was ervan overtuigd dat ze het beter kon aanpakken. “En als er iets in mijn hoofd zit, dan krijg je dat er niet meer uit”, lacht de Anzegemse uit de Varentstraat. “Ik begon mensen aan te spreken om te zien wat er mogelijk was. Mijn man Guido Van Heeke (68) ging mee in zee en mijn zus Janique en dochter Jessica wilden er ook hun schouders mee onder zetten. Ze hebben allebei een kind met een beperking en het doel van de pop-up ging dan ook die richting uit. Twee jaar op rij zamelden ze geld in voor Ten Dries, een school voor speciaal onderwijs in Landegem.”

Iets doen voor eigen gemeente

Dit jaar wilde Carine het over een andere boeg gooien met de Summer pop-up. Via schepen Davy Demets, die nog in de klas gezeten had met dochter Jessica (42) werd het idee van het Sinterklaasproject van het Sociaal Huis naar voren geschoven. “Met dit geld kunnen we kinderen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben toch een leuke Sinterklaas bezorgen”, zei de schepen. Het huis van Carine haar ouders ligt vlakbij haar woning en daar was het ideaal om een pop-up in te richten.

Grote dankbaarheid

Het gemeentebestuur bood de initiatiefnemers en de betrokkenen een receptie aan in de trouwzaal aan De Vierschaar. Voor het glas geheven werd uitte schepen Demets zijn grote dankbaarheid omwille van dit initiatief. “Het wordt enorm geapprecieerd”, zei hij. Brugfiguur Femke gaf een beetje achtergrondinformatie bij dit initiatief. “Momenteel zijn er 56 gezinnen die met kinderen in begeleiding zijn bij ons. Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar waarvan er 79 kinderen recht hebben op een cadeau waarvan er 65 kinderen intekenden. Nu zaterdag is het Sinterklaasfeest, de pakjes liggen al klaar.” Daarop volgde een projectie van de cadeautjes waartussen de kinderen konden kiezen zoals Lego, verkleedkledij, barbiepoppen.” Wie er zaterdag niet kan bijzijn, kan het cadeautje later komen ophalen in Het Sociaal Huis. Carine reageerde dat ze het leuk vond om te zien wat er concreet met de centen gebeurde. “De vierde editie van de Summer pop-up volgend jaar is 6 juli”, gaf ze nog mee.

Snoepzakjes van ’t Zoeteloetse

Broodjes- en snoepzaak ’t Zoeteloetse uit de Kerkstraat draagt ook haar steentje bij. Tijdens de laatste Summer pop-up geraakte Vanessa Derycke (75) van ‘t Zoeteloetse in gesprek met Carine Delapierre. “Ik wilde ook iets doen om bij te dragen aan dit mooi initiatief”, zegt Vanessa. “Onder de vorm van sponsoring zullen er zaterdag 65 snoepzakjes klaarstaan voor al die brave kinderen die de sint komen bezoeken.” Haar dochter Indrani Tytgat (18) en haar partner Nico Merlier waren ook aanwezig in het gemeentehuis.