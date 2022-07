Carine Debacker na 20 jaar uitgewuifd bij OC Mandelroos

Er viel op vrijdag 1 juli iets te vieren binnen de poetsploeg van het Ontmoetingscentrum. Na 20 jaar vlijtige poetsarbeid in de gebouwen van het Ontmoetingscentrum mag Carine Debacker, echtgenote van Davy Debruyne en woonachtig op de Ginste, er een streep onder trekken. Zij werkte gedurende 20 jaar in de poetsdienst van de gemeente.

“Ik ben ermee gestart in 2003”, steekt Carine Debacker van wal. “Het is een werk dat ik steeds heel graag gedaan heb, vooral omdat ik kon werken met toffe collega’s. Het Ontmoetingscentrum Mandelroos was de locatie waar ik het liefst werkte.”

Turkije

“Of nu het zwarte gat dreigt? Helemaal niet, want er wordt heel veel gefietst en ik stop ook heel veel tijd in het oppassen op de vijf kleinkinderen. Jaarlijks wordt er ook op reis gegaan met als bestemming Turkije. Of ik mijn werkcollega’s zal missen? Absoluut!”

De burgemeester en zijn schepen Carine Geldhof waren er als de kippen bij om Carina met bloemen uit te wuiven. (CLY)