Campus West richt met steun van CERA prikkelarme werkplekjes in voor leerlingen met autisme

Op Campus West kon met de steun van CERA geïnvesteerd worden in akoestische wanden voor de leerlingen met autisme.

“We zijn een warme school met zowel klassen buitengewoon onderwijs – BuO De Schuit – als een derde graad basisonderwijs – het vijfde en zesde leerjaar van SJSP. We streven ernaar om een warme en krachtige leer- en leefomgeving uit te bouwen waar ieder kind zich goed kan voelen, en daarbij beschouwen we het ook als een uitdaging om voor àl onze leerlingen op zoek te gaan naar de juiste en unieke leef- en leerroutes”, vertelt campusdirecteur Joke Boydens.

Die maatgerichte aanpak resulteerde in deze mooie samenwerking met CERA: met behulp van de verplaatsbare akoestische wanden kunnen voortaan persoonlijke werkplekjes gecreëerd worden op school. “De panelen zijn geluidsdempend, waardoor er minder prikkels komen van buitenaf. Eigenlijk zijn het kleine, afgezonderde werkhuisjes die hier voor onze leerlingen een soort veilige haven creëren. Ook de andere klassen kunnen er gebruik van maken, maar voor onze autiwerking is dit elementair”, klinkt het. BuO De Schuit heeft plaats voor een 30-tal kinderen met autisme type 9, en die zijn altijd snel volzet. Er is zelfs een wachtlijst. “We willen trouwens graag af van de foute perceptie rond autisme. Dat hoeft niet per se haaks te staan op gezelligheid”, geeft Joke Boydens nog mee.