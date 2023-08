Campagne ‘Visser tot Vork!’ op gang getrapt: “Visserij is van groot belang voor gastronomie en toerisme”

Op de Vismarkt in Brugge – geen toevallige locatie – werd maandagmiddag de campagne ‘Visser tot Vork! Proef vis van bij ons’ op gang getrapt. Met workshops, kookdemonstraties en de speciale inzet van 46 Brugse visambassadeurs wordt de ‘Vis van bij Ons’ nog tot 1 oktober in de kijker gezet.

Zowat iedereen die van ver of dichtbij iets met vis in Brugge en omgeving te maken heeft, tekende maandagmiddag present op de Vismarkt voor de aftrap van de campagne ‘Visser tot Vork! Proef vis van bij ons’. De promotiecampagne gaat uit van Flavourite Bruges – een platform vanuit Stad Brugge dat Brugge als culinaire stad op de kaart wil zetten – en wordt financieel ondersteund door het Brexit Adjustment Reserve-fonds van de Europese Unie.

Ook de Provincie West-Vlaanderen, Visit Bruges, VLAM en Visgro vzw zijn mee aan boord. “Visserij is van groot belang voor gastronomie en toerisme. Met Flavourite Bruges willen we onze topproducten, zoals de vis van bij ons, meer bekendmaken bij het grote publiek”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Geselecteerde visambassadeurs als boegbeelden

De ruggengraat van de campagne wordt gevormd door 46 zorgvuldig geselecteerde visambassadeurs die optreden als boegbeelden en die zich engageren om in hun horecazaak of vishandel in deze periode – nog tot 1 oktober dus – extra aandacht te besteden aan de lokale vis in hun menu of winkelaanbod.

Op 16 september is er ook een hobbykokwedstrijd waarbij mooie prijzen te winnen zijn voor wie een lekker visgerecht op het bord weet te toveren. “We sluiten de ‘Visser tot Vork!-campagne af met een zinnenprikkelend slotevenement in Port Bleu (Zeebrugge). Op zondag 1 oktober staan op de locatie van de vroegere vismijn vijftien getalenteerde chefs klaar om je smaakpapillen te verwennen met de lekkerste viscreaties”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Je kunt er van 11 uur tot 22 uur proeven van hun gerechtjes, hun passie beleven en de verhalen achter onze lokale visvangst ontdekken.”

Voor wie zich vandaag nog wil onderdompelen in de wereld van de lokale vis: nog tot 19 uur kan je op de Vismarkt in Brugge terecht voor workshops en kookdemo’s van onder meer Zuid 55 en La Tâche.