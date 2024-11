Campagne #KortrijkZegtSorry brengt belang van herstel en verzoening onder de aandacht

Als aftrap van de internationale Week van het Herstelrecht, van 17 tot 23 november, staat het netwerk Kortrijk Restorative City met een infostand op de maandagmarkt. “Met deze campagne moedigen we iedereen aan om verantwoordelijkheid te nemen, fouten toe te geven en de moed te hebben om ‘sorry’ te zeggen”, vertelt Davy Dhondt van vzw Moderator.

Tijdens de Week van het Herstelrecht worden mensen aangemoedigd om na te denken over hoe ze kunnen omgaan met conflicten. “Door herstel en dialoog te omarmen, bouwen we samen aan een hechte gemeenschap waarin respect en verbondenheid centraal staan. Daarom organiseren we activiteiten om zoveel mogelijk inwoners van Kortrijk te bereiken en te activeren”, aldus Davy.

Zo worden er herstelactiviteiten op de Kortrijkse scholen georganiseerd, komt er deze week een themastand over herstel en conflict in de bibliotheek van Kortrijk en in boekenhuis Theoria, wordt de – inmiddels uitverkochte – voorstelling Serdi gespeeld bij de Unie der Zorgelozen en in het detentiehuis van Kortrijk.

Wat is Kortrijk Restorative City?

Een Restorative City is een stad waar herstelrecht en een respectvolle benadering van conflicten voorop staan. Sinds enige tijd vormt zich wereldwijd een beweging van Restorative Cities. Dit zijn steden waar zich allerlei activiteiten ontvouwen waarbij herstelrecht en herstelgericht werken centraal staan.

Ook in Kortrijk vormde zich de voorbije maanden een groep betrokken organisaties en burgers die dit verhaal in onze stad op de kaart zet. In mei 2024 organiseerden Ligand, Moderator, Avansa, Cohesie en Stad Kortrijk een inspiratiedag ‘Anders omgaan met conflicten in de stad’. De interesse bleek groot; de nood wellicht nog groter. En zo pakt de beweging sindsdien steeds meer snelheid. Lees het manifest op www.ligand.be/kortrijkrestorativecity/.

Geef jouw input

Ook zin om mee te bouwen aan Kortrijk Restorative City? Op 10 december komt de werkgroep om 19.30 uur bijeen in CVO Miras aan het Nelson Mandelaplein. “We willen samen met burgers nadenken over wat de herstelgerichte stad Kortrijk voor hen kan betekenen. Met hun input kunnen we meer concrete acties op poten zetten”, besluit Davy. Inschrijven kan via deze link.