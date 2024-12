C.A.C.R. steunt 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker

“Ontstaan in april 2021 als enige mogelijkheid om de vriendschap te onderhouden tijdens de coronaperiode, is de Culinaire Atletiek Club Roeselare (C.A.C.R.) vooral een bende maten die graag bezig is. Het culinaire staat centraal, de atletiek is nog altijd iedere donderdag een lekker voorgerechtje”, vertelt Ruben Verstraete, een van de initiatiefnemers.

“In onze jaarlijkse zoektocht naar een sportieve uitdaging doen we op zondag 16 maart 2025 mee aan de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker in Boom. Dit viergangenmenu biedt met afstanden van 40, 30, 20 en 10 kilometer mogelijkheden voor elk van onze leden. Op deze manier kunnen we onze goesting om te organiseren ook ten dienste stellen van een goed doel waar we ons 100% gaan voor smijten. Trouw aan onze keuken organiseerde C.A.C.R. op zaterdag 14 december een winterbarbecue in Den Hazelt om het inschrijvingsgeld bijeen te harken. We hebben de ambitie om drie teams op het vuur te zetten in De Schorre in Boom en hopen op iedereens steun zodat onze uitdaging niet overkookt”, besluit Ruben.

Team steunen

C.A.C.R. steunen kan door een gift te doen op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van ‘GIFT’ (belangrijk!) en de code (9 cijfers) van ons team: 340176519. Vanaf 40 euro is je gift bovendien fiscaal aftrekbaar. (AD)