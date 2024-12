Buurtcomité plaatst ledkaars voor iedere brievenbus en organiseert lichtwandeling in Tientjeswijk

Initiatiefnemer Marleen Achtergaele plaatst samen met het buurtcomité op zaterdag 21 december een ledkaars voor iedere deur of op de brievenbus in de Tientjesstraat in Bissegem. “Dit zorgt niet alleen voor een sfeervol straatbeeld in de donkere maanden, maar is ook bedoeld om de 65-plussers, alleenstaanden en andere buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.”

Het buurtversterkend initiatief ‘Verlichte Verbondenheid’ heeft eerder dit jaar een prijs van 3.000 euro ontvangen, dankzij de buurtactie van sociaal buurtnetwerk Hoplr en abdijbier Affligem, waarbij bewoners een maand lang ideeën konden indienen om de bewoners van hun buurt nog meer samen te brengen en te verbinden.

Het winnende project van Marleen Achtergaele heeft als doel om meer licht en verbondenheid te brengen in de Tientjeswijk in Bissegem tijdens de kerstperiode. “Het is een initiatief om de wijk, die momenteel nogal versnipperd is en weinig onderling contact heeft, tijdens de feestdagen samen te brengen. Bovendien wordt de wijk versierd met lichtnetten en lichtgevende kerstbomen, die de buurt nog gezelliger maken. Deze ledkaarsjes en verlichting werden aangekocht met het prijzengeld van de campagne van Hoplr en abdijbier Affligem”, vertelt Marleen.

Deze ledkaarsjes en verlichting werden aangekocht met het prijzengeld. © gf

Het idee om meer verbondenheid te creëren in haar geliefde wijk is tijdens de coronaperiode ontstaan. “Met de buurtactie zag ik mijn kans schoon om het sluimerende idee tot werkelijkheid te laten komen. Want ondanks het wegvallen van de coronamaatregelen, hoor en merk ik dat velen geïsoleerd blijven, men de buren niet meer kent door de wisselingen van bewoners en dat er weinig onderling contact gemaakt wordt om allerhande redenen.”

Op zaterdag 21 december organiseert ze eveneens een sfeervolle lichtwandeling door de Tientjeswijk, waarbij de buurtbewoners samenkomen om de nieuwe lichtjes te bewonderen. De wandeling start om 18 uur bij de tent op de grote parking in de Tientjesstraat. “Ik ben enorm blij dat mijn idee werkelijkheid wordt.”