Buurtcomité heeft nieuwe fotozoektocht klaar

Het Buurtcomité Bosmolens nodigt iedereen uit om leuke momenten te beleven tijdens een nieuwe editie van de fotozoektocht. Deelnemen kan tot 6 juni.

Een fiets van 600 euro, een reischeque van 300 euro en een culinaire bon van 200 euro met daarnaast nog tal van waardevolle prijzen: er valt weer veel te winnen met de fotozoektocht van het Buurtcomité Bosmolens. Het initiatief is aan de vijfde editie toe. “De omloop meet ook dit keer om en bij de zes kilometer en loopt doorheen de wijken en het bos”, zegt voorzitter van het buurtcomité Karlos Vansteenkiste. “Langsheen dit traject krijgen de deelnemers vragen voorgeschoteld. We focussen op de natuur en onderweg worden ook de zelfstandigen van de Bosmolens niet vergeten.”

Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen. Jaarlijks lokt die zowat 100 deelnemers. “Ook aan minder mobiele personen hebben we gedacht”, stipt Karlos aan.

Het vinden van voldoende vragen lukt nog altijd, al wil hij het volgend jaar over een andere boeg gooien. “Op die manier zal het voor iedereen boeiend blijven, maar dat is voor later. Eerst deze zoektocht tot een goed einde brengen!”

Schiftingsvraag

Deelnemen kan dus nog tot 6 juni. Op die dag, pinkstermaandag, wordt de schiftingsvraag gesteld tijdens de buurtreceptie in zaal Molenwiek. Vorig jaar kreeg bakker Jan Dierickx-Visschers de opdracht aan kogelstoten te doen en werd de afstand in aanmerking genomen.

“Dit keer krijgt een dame een opdracht”, knipoogt Karlos Vansteenkiste.

Deelnameformulieren, mét een bonnetje voor een drankje bij Café Sportief, vind je in de Spar op de Bosmolens, bij Neptune Reizen en bij de bestuursleden. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van het comité. (MI)