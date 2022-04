Buurtbewoners vragen toegang tot natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek

Al twintig jaar belooft de stad Brugge de inwoners van Assebroek een toegang tot het natuurgebied Gemeene-Weidebeek vanuit de Astridlaan. Dat is nog altid niet gebeurd. Buurtbewoner Pieter Spanooghe schreef een open brief naar het Brugs stadsbestuur.

In het Beleidsplan Ruimte Brugge 2050, een stadsbrochure die deze week in de Brugse brievenbussen bus viel, wordt onder meer het Natuurgebied Gemene Weidebeek als een aantrekkelijk en groen gebied naar voor geschoven. “Wijze stedelijke en nationale beleidsmensen hebben er bewust voor gekozen om het niet als woonuitbreiding verder te ontwikkelen. Dit was mede onder druk van de inwoners uit de onmiddellijke omgeving die hen daarvoor dankbaar zijn”, zegt Assebroeknaar Pieter Spanooghe.

Daden

“Zo’n neergeschreven beleidskeuze voor 2050 heeft consequenties”, zegt deze buurtbewoner, die de beleidsvertegenwoordigers oproept om nieuwe daden aan woorden te koppelen. “De toegang tot het natuurgebied Gemene-Weidebeek vanuit de Astridlaan in het Zuiden is ons twintig jaar geleden al beloofd. Er werd tot op vandaag nog geen werk van gemaakt.”

“In 2002 al besefte de stad al dat er aan de zuidelijke kant nog onvoldoende gronden aangekocht waren voor contactpunten met de Astridlaan. Nog tot 3 mei ligt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Ruimtelijke Ordening voor een verkaveling van Astridlaan 223.”

Verborgen perceel

“Dit verborgen perceel, naast het voormalig schooltje Tronkenbos aan de Astridlaan, omvat de oorspronkelijke toegangsweg tot het Gemene Weidebeekgebied. Deze verkavelingsvergunning is de enige kans voor de stad om de toegangsweg in haar oude glorie te herstellen.”

“Deze ‘trage weg’ aangeduid op de Ferrariskaart van 1777 is reeds meer dan 250 jaar gekend maar blijkt in de loop der jaren ooit eens ingepalmd en geprivatiseerd te zijn. De bewoners van de Astridlaan zijn al jaren vragende partij voor deze toegangsweg. De stad was dit vermoedelijk ook, aangezien hun aankoop van gronden ten westen van de Gemene Weidebeek in 2021.”

Argumenten

“Een beleidskeuze om het voorliggende verkavelingsplan van de Astridlaan 223 bij te sturen en de weide die de toegangsweg bevatten (gedeeltelijk) aan te kopen kan grondig geargumenteerd worden”, vervolgt de Assebroeknaar. “Deze motivatie berust niet enkel op basis van respect voor bos en natuur als elementen van een kwaliteitsvolle woonomgeving.”

“Ook voetgangers en fietsers snakken ernaar om de steeds drukkere Engelendalelaan, Vooruitgangstraat, de te nauwe August Derrestraat, zonder fiets(suggestie)stroken en Vossesteert te ontwijken. Dit geldt zeker voor schoolgaande jeugd vanuit Oedelem/Oostkamp/Ver-Assebroek richting Paalbos/Zonnetuin/OLVA en St.Andreaslyceum of op weg naar St-Kruis.

Fietspad

Pieter Spanooghe wijst eorp dat de toegang tot het natuurgebied Gemene-Weidebeek vanuit Zuiderakker in het Noorden op vandaag gekenmerkt door een fiets- en voetgangerspad langsheen een open weide: “De wilde weide, waarin de Groendienst pas enkele maanden geleden een partij meidoorns plantte, is op vandaag een gelukkig open gebleven restant van de bouwwoede in Assebroek eind vorige eeuw.”

“Niettemin blijkt dit stukje natuur straks toch nog te moeten wijken, vermits ook dat perceel bij de verkaveling van Zuiderakker als woongebied rood ingekleurd bleef. Brugge besloot recent het kleine perceel als bouwgrond te privatiseren.”

Bezoekersstructuur

“De huidige weide, die aansluit op de doorweg van de Astridlaan, kan ook als start- of aankomstplek worden opgevat in een combinatie met de natuur waarin een bezoekersstructuur kan worden geïntegreerd. Enkele banken, picnictafels, fietsrekken, zelfs informatieborden over de geschiedenis van dit gebied in samenhang met zijn omgeving en over zijn ecologische (fauna en flora) kwaliteiten kunnen de aantrekkelijkheid en ontvankelijkheid verhogen.”

Pieter Spanooghe. © Davy Coghe Davy Coghe

“Waarom kan de stad ook geen plaats voorzien voor het opzetten van een beschermende dekzeil waaronder tal van aan het gebied verbonden activiteiten kunnen plaats vinden? In de herfst van 2019 gaven de scouts van Sint-Leo daarvan een mooi voorbeeld met een reuze tentdoek waaronder de gegadigde wandelaars drank en versnaperingen aangeboden kregen.”

“Een voorbeeld van goede accommodatie vindt men trouwens ook aan de toegang van het natuurgebied achter de kerk van ver-Assebroek, waar naast een informatiepaneel ook tafels en banken ter beschikking staan van de wandelaars”, aldus Pieter Spanooghe.

Niet op slot

“De Brugse Groendienst wordt ons door veel Vlaamse steden benijd omdat zij steeds weer performant is met tal van creatieve initiatieven. Zij lijkt ons uitstekend geplaatst om van de toegangswegen zowel vanuit de Astridlaan als vanuit Zuiderakker tot het natuurgebied voor het publiek een aantrekkelijke pleisterplaats te maken, in éénklank met het aansluitend natuurgebied.”

Pieter Spanooghe doet een oproep aan aan het Brugs stadsbestuur om het natuurgebied niet op slot te doen, maar het integendeel verder aantrekkelijk te maken door de diverse toegangen kwaliteitsvol elk hun eigen karakter te geven: “In navolging van uw voorgangers, die de politieke moed opbrachten om van de Gemene Weidebeek een beschermd natuurgebied te maken, blijft de uitdaging met de blik op 2050 voor u om de toegankelijkheid ervan verder in alle openheid te garanderen”, besluit Pieter Spanooghe.