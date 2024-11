Buurtbewoners niet akkoord met herbestemming kerk: “Hierover hebben we nooit inspraak gehad”

De voorstelling van de plannen voor de herbestemming van de Heilige Maria Moeder Godskerk deden flink wat stof opwaaien. Ondanks het participatietraject, waaruit bleek dat de kerk een sociale invulling moet krijgen, zijn de buurtbewoners niet akkoord. Ze verspreidden een pamflet en startten een petitie. Ze vrezen grote gevolgen voor hun privacy en drukker verkeer in hun woonwijk.

Het gemeentebestuur deed de voorbije jaren mee met een participatietraject onder leiding van Kapittel. Op die manier konden de inwoners van Beernem hun mening over de herbestemming van de kerk uitdrukken. Daarin kwam vooral aan bod dat de buurtbewoners en geloofsgemeenschap de architecturale waarde van de kerk willen behouden. Daarnaast moet de kerk toegankelijk blijven en een sociale invulling krijgen.

In de plannen zou Kringwinkel ‘t Rad naar de kerk verhuizen. Bovendien bouwt een projectontwikkelaar tien appartementen op het dak van de kerk. Vooral die ingreep zorgt voor onrust bij de buurtbewoners. “We werden hierdoor compleet verrast. Wij hebben over dit deel van het project nooit inspraak gehad en we zijn er ook nooit over geïnformeerd geweest”, vertelt Jan Wouters uit naam van een aantal buurtbewoners.

Privacy

De buurtbewoners vrezen dat de appartementen een impact zullen hebben op hun privacy. Daarnaast zullen de plannen volgens hen ook de verkeersdrukte in de woonwijk verhogen. “We mogen niet vergeten dat er hier een school is. De verkeersveiligheid in die omgeving is heel belangrijk. Sinds de infoavond hebben we veel vragen en bezorgdheden, maar daarop kregen we tot nu toe geen antwoorden. Elk gesprek met de gemeente wordt geweigerd of tot nader orde uitgesteld. De burgemeester wenst voorlopig enkel individuele gesprekken met een beperkt aantal buurtbewoners”, klinkt het. De buurtbewoners verspreidden daarom pamfletten en startten een petitie.

Ook oppositiepartij N-VA kant zich tegen de plannen. “Wij ijveren voor een echte gemeenschapsversterkende invulling van de kerk, die bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. Zo zien wij er een nieuwe thuis voor de teken-, dans- en muziekacademie én een nieuwe polyvalente ruimte. Het gemeentebestuur moet zelf initiatief durven nemen en geld investeren in de kerk”, stelt fractieleider Gijs Degrande.

“Al in 2013 pleitte onze partij voor een bibliotheek, archief en polyvalente ontmoetingsruimte in de kerk. Toenmalige coalitiepartner CD&V stelde toen, ondanks een akkoord met het kerkbestuur, een veto tegen die plannen en weigerde om middelen vrij te maken voor de kerk. Een gemiste kans, dat is duidelijk”, besluit gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse.

Niet iedere burger is tegen de plannen gekant. Katrien Van Kerrebrouck laat via sociale media blijken dat de kerk op een originele manier werd ‘gerecycleerd’. “Ik zal er nog steeds kunnen komen, met oude borden of de krokettenmachine van mijn moeder. Ik vind het een schoon voorstel, zonder overdaad. Een toffe kringloop, sociaal en milieubewust.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) verwijst opnieuw naar het inspraaktraject met Kapittel. “Het wensenrapport uit dat traject werd integraal overgemaakt aan het kerkbestuur van de Moeder Godskerk. Het kerkbestuur nam de beslissing om het gebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar. Deze heeft een overeenkomst met de kringwinkel, die de binnenruimte zal huren. Bovendien werd in 2018 al een gewestelijk RUP hierover goedgekeurd, toen we nog in coalitie waren met N-VA. Daarin is een woonfunctie aan de kerk opgenomen. Er zijn contouren vastgelegd, al moet de ontwikkelaar de hoogte van het gebouw wel respecteren.”