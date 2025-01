Bushalte ‘Varsenare Dorp’ krijgt twee elektrische deelwagens

De vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek breiden het aanbod deelwagens uit. Er zullen 96 deelwagens aan 51 Hoppinpunten komen. Zo krijgt de bushalte ‘Varsenare Dorp’ straks twee elektrische deelwagens.

Het bedrijf Claus2you zorgt voor de uitrol van deze deelwagens. Binnen de vervoerregio Brugge plaatsen ze elektrische deelwagens. Twee wagens, Citroëns ë-C3, krijgen hun plaats aan bushalte ‘Varsenare Dorp’, dat later als een Hoppinpunt zal ingericht worden. Claus2you is een autodeelplatform zoals Cambio of andere spelers. Het is vlot toegankelijk voor iedereen. Men betaalt voor de duur en de afstand van de rit. (PA)