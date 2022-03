Burgeroorlog in Beselare veel vragen blijven

Gisterenavond vond de officiële voorstelling plaats van het boek “ Burgeroorlog in Beselare”, een uitgave van de Zonnebeekse Heemvrienden, die eerst dachten van een korte gescheidenis te schrijven over een razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog in het heksendorp.

Het was auteur en spreker Kurt Ravyts die het woord nam en verwees naar de vele misverstanden en vooroordelen van wat er 80 jaar geleden gebeurt is. Op vraag van de organisatoren kwam ook Franky Bostyn, geschiedkundige wereldoorlogen, naar Beselare afgezakt en verklaarde in korte bewoordingen de spanningen in de politieke wereld op zowel plaatselijk, regionaal als nationaal vlak. Als laatste kwam burgemeester Dirk Sioen aan het woord met een specifieke verwijzing naar wat er momenteel gebeurt in Oost-Europa en dat oorlog mensen altijd zal verdelen.

Toch is het boek meer dan grote vraagbaak en heeft het betekenis voor alle bewoners van de streek want niet alleen in Beselare gebeurden dergelijke dingen. Ook steden en gemeenten deelden in deze klappen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het officiële gedeelte konden de vooringeschreven boeken afgehaald worden en gesigneerd worden door de auteur met een speciale mededeling. Het boek zelf pleit duidelijk voor verzoening tussen de diverse families, bewoners en toekomstige inwoners.

Een minpuntje aan het ganse gebeuren het officiële gedeelte was enkel toegankelijk via de grote trappen links van het plaatselijk OC De Leege Platse, aan de ingang van de foyer die toegang geeft tot de lift hing subtiel een briefje met pijl links boekvoorstelling. Het boek is nog steeds te verkrijgen bij de Zonnebeekse Heemvrienden aan de prijs van 40 euro. (ZB)