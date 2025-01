Burgemeesterssjerp Kurt Windels terecht

Burgemeester Kurt Windels kan terug opgelucht ademhalen. Zijn burgemeesterssjerp is terecht, na een kleine week verdwenen te zijn.

“De onterechte eigenaar brengt hem terug. Iemand nam hem mee. Bewust? Geen idee wat zijn drijfveer was en is”, zegt de Ingelmunsterse burgemeester, die op donderdagavond 9 januari viel met zijn fiets op de Centrumbrug. Eén week later werd hij geconfronteerd met griep. Hij werkte enkele dagen op verminderde kracht.

Tijdens de receptie van de Junior Journalist schrijfwedstrijd vroeg hij aan ons of we zijn burgemeesterssjerp hadden gezien. Hij was die kwijt, net zoals zijn brieventas. Op dinsdagavond vernamen we dat hij zijn brieventas terug had, maar niet die burgemeesterssjerp. Drie dagen later was die nu toch terecht. (Patrick D.)