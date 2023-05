Burgemeester Tommelein moet gemoederen sussen in wijk Raversijde: bewoners ongerust over PFAS-vervuiling op luchthaven Oostende

Ruim 250 inwoners van Raversijde (Oostende) lieten op een bewonersvergadering hun ongenoegen blijken over tal van onderwerpen. “Er is nood aan communicatie en niet als het kot in brand staat”, luidde het. Ze zijn ontevreden omdat ze niet gehoord worden; terwijl communicatie nochtans een speerpunt is van dit stadsbestuur.

Aanleiding voor de druk bijgewoonde vergadering was grote ongerustheid over de mogelijke PFAS-vervuiling op de luchthaven door het gebruik van blusschuim bij incidenten en oefeningen. De stad liet tal van Vlaamse diensten opdraven om uitleg te geven. Buurtbewoners kwamen van hen te weten dat er acht sites met hoge PFAS-waarden zijn en dat er bijkomend onderzoek zal gebeuren. Dat rapport wordt tegen eind dit jaar verwacht.

Grote ongerustheid

Tijdens de vragenronde bleek dat de bewoners zich, onder meer via de groep ‘Wij Raversijde’, hadden verdiept. Ze confronteerden het stadsbestuur en de Vlaamse diensten vaak met vragen waarop geen of een ontwijkend antwoord kwam. Ook zo toen een zwangere vrouw het woord nam en vroeg waarom niemand reageerde toen op 14 juli 2021 bekend raakte dat er binnen de 100 meter van de luchthaven PFAS waarden gemeten werden die 120 keer hoger zijn dan toegelaten.

Veel bewoners waren ook boos op de stad, omdat die te lang zou gewacht hebben om de inwoners te informeren. Mathias Maelfeyt (Wij Raversijde) nam meermaals het woord en was nadien kritisch: “Er waren veel vragen, maar de meeste gemoederen zijn wel bedaard. Het was wel nodig dat we een signaal gaven aan de stad dat ze ons niet mogen vergeten. De meeste mensen voelen zich wel gehoord, denk ik. We blijven erg ongerust over werken van Aquafin in de PFAS-zone. De stad heeft opdracht gekregen van OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en speelde onvoldoende de rol. De woedde van de mensen was daarom groot. Er komt veel op ons af en ik roep de stad op om zijn rol te spelen.”

Speelpleintje

De bewoners kregen uitgebreide info over de stand van zaken rond onderzoeken, maar vernamen dat ook dat veel afhangt van ‘voortschrijdend inzicht’ en dat maatregelen kunnen verstrengd of versoepeld worden. Het afsluiten van het speelpleintje aan de Luchthavenstraat (eind maart) kwam terloops te sprake; een voorbeeld van hoe ook op een later moment nog maatregelen genomen worden. Burgemeester Bart Tommelein verwonderde zich dat hij niet wist dat het speelplein afgesloten zou worden.

Rond de heli’s kwam het proefdraaien door Noordzee Helikopters ter sprake. Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) leek aan de kant van de inwoners te staan en schetste dat er duidelijke afspraken zijn met de luchthaven en vroeg buurtbewoners om melding te maken van incidenten. Rond de geplande komst van de heli’s van de luchtmacht liet ze weten dat er nog geen beslissing is. Ze kreeg van de zaal mee dat de stad zich meer moet verzetten tegen de twee locaties (onder meer aan de kant van de Zakstraat/Nieuwpoortsesteenweg). Ook luid applaus was er voor het pleidooi om de bus doorheen de wijk te behouden. Schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA): “De stad beslist niet alleen in de vervoersregio.” Hij trekt nu wel naar die regioraad met de vraag tot aanpassing maar de kans dat dit tegen 1 juli kan, de datum waarna er geen bus meer zal rijden, is twijfelachtig.

Communicatie

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) leidde de moeilijke vergadering van 3,5 uur met een veel te grote agenda. “In 2021 konden we niet zomaar bijeenkomen om het te bespreken, want er was nog volop de pandemie; restaurants waren zelfs dicht. We hebben met de veiligheidscel ook over PFAS gesproken en in eer en geweten een beslissing genomen. De opkomst vanavond heeft me niet verrast, want Raversijde is traditioneel een wijk met hoge opkomst voor de wijkraad. Veel problemen hebben ook te maken met de luchthaven zoals PFAS, de parkeerproblematiek en helikopters.”

Ook de opmerking dat er nood is aan communicatie ‘en niet als het kot in brand staat’, neemt Tommelein ter harte: “Daar moeten we nog meer aan werken. Blijkbaar is er nood aan een bijeenkomst en we zullen misschien de frequentie van wijkbabbels moeten verhogen.” Tommelein merkte op dat er eind 2021 een wijkbabbel was waar PFAS niet te sprake kwam.