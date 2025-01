Burgemeester Katrien Desomer wordt erevicevoorzitter van New Ypres League: “Mogen offer dat WO I-soldaten maakten niet vergeten”

The New Ypres League is een organisatie die wil voorkomen dat het herdenken van de Eerste Wereldoorlog meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Ook burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) vindt het belangrijk dat de band wordt behouden tussen de stad en de vele duizenden bezoekers die jaarlijks de weg naar Ieper vinden. “Ik vind het dan ook een eer om als burgemeester het erevicevoorzitterschap te mogen aanvaarden van de New Ypres League.”

De New Ypres League is gebaseerd op de oorspronkelijke Ypres League van de jaren 1920 en 1930. “De League was een soort broederschap van oorlogsveteranen van de Ieperboog, die de gesneuvelden wilden herdenken”, legt Roger Steward, voorzitter van de New Ypres League. “Ook was het de bedoeling om ‘pelgrims’, die naar de slagvelden reisden, te helpen. De League was niet onbelangrijk in die tijd. De vereniging heeft mee gelobbyd om de Menenpoort te bouwen en ze ligt aan de basis van Saint George’s Memorial Church in Ieper. Voor de Tweede Wereldoorlog doofde de organisatie uit.

Nieuw leven

Roger Steward, een Brit die in Ieper woont, blies samen met enkele gelijkgestemden de organisatie een nieuw leven in. “Het is te zeggen, we riepen eigenlijk een nieuwe organisatie in het leven onder de naam New Ypres League. Hoe langer hoe meer zien we minder mensen en minder verenigingen de taak van het herdenken op zich nemen. Het is echter van vitaal belang dat we het offer dat de WO I-soldaten maakten niet vergeten. Daarom willen we jonge mensen aanmoedigen zich te engageren voor de herdenkingsactiviteiten.”

“We willen dit onder meer doen door het bijwonen van de begrafenis- en herdenkingsdiensten met een vaandeldrager en een kranslegger, St. Georges Memorial Church als een historische speler van de stad versterken, goede relaties bevorderen tussen de inwoners van Ieper en bezoekers van het Gemenebest en over het ideaal van vrede en verzoening promoten.”

Eer

“Ik vind het een eer om als burgemeester van Ieper het erevicevoorzitterschap te mogen aanvaarden van de New Ypres League”, aldus burgemeester Katrien Desomer. “Het is belangrijk dat we de band in stand houden tussen de stad Ieper en de vele duizenden bezoekers die jaarlijks de weg naar onze stad vinden voor haar rijke erfgoed en geschiedenis. De New Ypres League is niet alleen een herdenkingsorganisatie, maar zet zich ook in om de geschiedenis van Ieper te bewaren en te promoten bij de vele mensen die van Ieper houden. Ik kijk ernaar uit om wanneer mogelijk aanwezig te zijn op hun evenementen in mijn rol als erevicevoorzitter.”

“We zijn heel vereerd dat burgemeester Katrien Desomer de functie van erevicevoorzitter van onze vereniging heeft aanvaard”, zegt voorzitter Roger Steward. “Daarmee vervoegt ze het mooie rijtje van beschermdames- en heren, Lt.-Kol. Isabelle Lahaye, Paul Breyne, James Stewart-Smith, Gurpreet Singh en Jef Verschoore. We zien de geste van de burgemeester als een grote steun in haar streven om de band te versterken tussen de stad Ieper en de vele duizenden pelgrims die de stad bezoeken.”