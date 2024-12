Burgemeester Francis Benoit verrast thuisverpleegster Nele Janssens met kerstwens en kerstkousen

Burgemeester Francis Benoit trok vandaag vermomd als ‘Secret Santa’ naar de woning van thuisverpleegster Nele Janssens in Kuurne. Hij overhandigde haar persoonlijk een paar kerstsokken en een warme kerstwens. Deze actie maakte deel uit van een wedstrijd waarbij Kuurnenaars tot 22 december hun mooiste kerstwens konden insturen voor een medebewoner van de gemeente.

“Uit de ingestuurde kerstwensen koos kinderburgemeester Maarten Devos afgelopen maandag de wens van Krista Dufour voor Nele”, vertelt burgemeester Benoit. “Krista omschreef Nele als een lichtpuntje voor haar patiënten. Elke dag staat ze met hart en ziel voor hen klaar.”

De oproep bracht in totaal 18 hartverwarmende kerstwensen binnen. Niet alleen Nele werd in de bloemetjes gezet, ook Krista Dufour, de inzender van de winnende wens, mocht een paar exclusieve kerstsokken van de gemeente Kuurne in ontvangst nemen. (BRU)